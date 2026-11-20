Silvia Riveiro repasa la prensa del día en Es la Mañana de Federico de esRadio y analiza un debate que se analiza al milímetro en todos los medios.

Las portadas reflejan el revolcón de Feijóo a Sánchez

Un debate del que se analiza al milímetro. Desde la llegada de los candidatos a la indumentaria. Escribe Juan Casillas en ABC que Núñez Feijóo llegó con "traje azul, corbata verde; metáfora de la coalición entre PP y Vox" y que Pedro Sánchez "sorprendió con traje marrón y una corbata que, como su mandato, polariza: unos la ven granate, otros fucsia". Se analiza también a los acompañantes y el PP ha sacado a relucir una fotografía de quiénes estuvieron con el socialista en el debate de 2019: Ábalos, Salazar y Cerdán.

El Mundo: " Feijóo deja mudo a un Sánchez incapaz de defender su balance"

ABC: " Feijóo acorrala a Sánchez frente a todas sus contradicciones"

La Razón: " Feijóo noquea con preguntas y datos a un Sánchez a la defensiva"

El Pais: " Feijóo se crece en el ataque y Sánchez evita el cuerpo a cuerpo".

Resumen del cara a cara: A Sánchez "sólo le faltó que entrara la UCO y se lo llevara en directo" 🎙️ @Silvia_Riveiro en @eslamananadeFJL pic.twitter.com/Zf3LmGz3U2 — esRadio (@esRadio) November 20, 2026

Feijóo, "a degüello" contra Sánchez

El candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, salió con ganas, al ataque, combativo. Para El Pais "Feijoo renunció al papel de solemnidad presidencial y se lanzó a degüello contra Sánchez". El primer golpe de Feijóo fue directo a la mandíbula: Puigdemont y lo que dijo ayer en El Mundo. Escribe Federico Jiménez Losantos que "La entrevista de Esteban Urreiztieta a Fregonet, en una democracia europea, debería haber resuelto el debate entre Feijóo y Sánchez por incomparecencia del aún presidente del Gobierno y, salvo pucherazo, pronto presidente en defunciones". Para el diario ABC, el líder del PP arrolló "entre beligerancia y datos" a un candidato socialista "desbordado". Considera que Feijóo derrotó a Sánchez "en todos los bloques y le señaló las incongruencias de la legislatura, las tragedias, el despilfarro, la corrupción y la invasión de Ceuta". La Razón dice que Feijóo "atacó con dureza a Sánchez", que "se movió con soltura y dio con el tono y con las formas de quien se ve ya en La Moncloa". Y El Mundo destaca que el líder del PP cercó al presidente con la vivienda y los accidentes ferroviarios y que le dejó sin palabras cuando le preguntó "quién le pagó las primarias". Ese silencio es ampliamente analizado. "Feijóo desnuda a Sánchez". Así titula ABC su editorial en el que da por fracasado el plan de Ferraz que consistiría en plantear el debate como el inicio de la remontada.

El PSOE quería que Sánchez "provocase lástima" en los electores

Los periódicos destacan el empeño de Pedro Sánchez por parecer un hombre moderado, contenido, sin rastro de la agresividad mostrada en las últimas entrevistas. El Pais vio "Un esfuerzo de contención muy ensayado" que le llevó "a no intentar en ningún momento ganar el debate, como mucho no perderlo". Chapu Apaolaza entiende que "no hay otra explicación a la soba que recibe que el que sea una estrategia buscada y que el Partido Socialista pretenda que Sánchez provoque lástima a los votantes", especialmente entre los indecisos y el elevado porcentaje de exvotantes socialistas que ahora se decantarían por el PP. El presidente incluso pidió perdón- forzado por Feijóo- en tres ocasiones: por las tragedias ferroviarias, por la crisis de la vivienda y por la corrupción aunque, como dice Javier Redondo, "le sirvió de entradilla para declarar que su "Gobierno es el más limpio de la democracia". El Pais destaca que alertó "del riesgo de una coalición PP-VOX". La Razón dice que Sánchez "intentó hacer lo que mejor sabe, mentir, trampear, enredar, enfangar pero ni siquiera fue mínimamente eficiente". ABC habla de un presidente "anestesiado" y dice que "fracasó en su estrategia de presentarse como moderado para frenar la fuga de votos". Coincide Leyre Iglesias que opina que "parecía derrotado de antemano", que no parecía Sánchez "como alguien que se ha tomado un tranquilizante de más en el momento en que no debía". Para La Razón, la imagen del candidato socialista fue la de "un presidente de salida, consciente de que su etapa ha llegado a su fin". José Peláez, brillante, comparte con los lectores de ABC que "alguien me dijo que sólo faltaba que entrara la UCO y se lo llevara en directo. Quizá hasta eso le habría hecho menos daño".

¿Quién ganó el cara a cara?

No lo digo yo, lo dijo Sánchez: le pidió a Feijóo que le "den una pensada" y que "no derogue" la ley de vivienda cuando llegue a La Moncloa. Y claro, en El Pais no se atreven a llevarle la contraria de modo que sus analistas, desde Daniel Gascón a Mariám Martínez Bascuñán: ganó Feijóo. Okdiario titula: "Feijóo sale presidente del debate tras dejar KO a Sánchez". También La Razón considera que el líder del PP "ganó por goleada" tras preguntar a sus lectores. El 51,2% opina que venció el dirigente popular y sólo el 33% señala a Sánchez. El editorialista de Libertad Digital considera que "la mejor prueba del resultado demoledor del debate ha sido la reacción de algunas de las voces más notables de la izquierda política y mediática (...) Hasta en la televisión creada a mayor gloria del sanchismo han tenido que reconocer, y recogemos las palabras literales de Javier Ruiz, que "Alberto Núñez Feijóo ha impuesto su relato por encima del del presidente del Gobierno". Iñaki Ellakuría cree que "el debate de candidatos resultó ser el crudo retrato de un proyecto agotado". En Génova estaban anoche eufóricos. "Ha sido un buen meneo. Lo ha sacado de quicio", le dan por "finiquitado" tras el cara a cara. Juan Diego Madueño ya ha rebautizado al candidato popular- quizás antes de tiempo- como "el hombre que acabó con Pedro Sánchez". Alejandro Vara escribe en Vozpopuli que "salvo sorpresón, este agitado debate sonó a un réquiem por Pedro". Y a esa posible sorpresa se agarra Lucía Méndez que, recuerda, adecuadamente que el debate de ayer parecía la segunda parte del cara a cara de 2023 y "lo que pasó aquel año es que Sánchez acabó gobernando". Lo mismo opina Antoni Gutiérrez-Rubí que, aún deshaciéndose en elogios al papel de Feijóo, dice que "si alguien puede levantarse" es Sánchez. La euforia popular contrasta con el ánimo de Ferraz. Según Vozpopuli en el PSOE reina la "frustración" y admiten que esperaban "más" de Sánchez.

Ahora bien, los expertos recuerdan que este tipo de debates apenas mueven votos, si acaso sirven para convencer a algún indeciso o que se produzcan fugas de votos entre candidatos del mismo bloque, de hecho los tracking diarios llevan varios días apuntando a una remontada de Feijóo en detrimento de Vox.

Abascal está molesto

El líder de Vox fue el gran ausente de la noche. No estaba invitado y deberá esperar al debate a cuatro que se celebra el próximo jueves. Molesto por la ausencia de invitación al cara a cara, Abascal aparcó por unas horas el "buenrollismo" con el PP para atizarle. No se sabe si fue algo puntual, una pataleta por la ausencia, pero recuperó la antigua consigna de comparar a PSOE y PP con quien, se supone, pretende formar gobierno en unas semanas. También le echó en falta Antonio Lucas, pero en su caso porque cree que hablar más de Abascal y Vox en el debate habría beneficiado a Sánchez.