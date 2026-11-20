Medios y periodistas de izquierdas tratan de asimilar este viernes lo vivido en el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, con una abrumadora victoria del candidato popular frente a un presidente del Gobierno que optó por una estrategia difícil de entender que acabó resultando estrepitosamente fallida.

Uno de los momentos más curiosos vividos en las tertulias en que se ha analizado pormenorizadamente lo ocurrido ha sido el instante en que Silvia Intxaurrondo y sus colaboradores se han referido al mensaje publicado por el Partido Popular en X a primera hora de esta mañana con el mensaje "buenos días". En él, aparecía una foto del candidato popular paseando a su perro, correa en mano, en clara alusión al mote de Perro Sanxe que el propio socialista trató de convertir en su día en lema de campaña y eslogan de chapas y camisetas.

En la tertulia de La Hora de la 1, la periodista Estrella Moreno se ha referido al mensaje del PP que hurgaba en la herida del debate señalando, como un hallazgo, que en realidad la foto no se había hecho esta misma mañana: "Ya la tenían, era de día", ha señalado Moreno, hablando del "cielo brillante" que se veía en la imagen y del hecho de que a las 6 de la mañana, cuando según el propio Feijóo tendría que levantarse para irse a hacer campaña a Canarias, "en Madrid es noche cerrada".

"Se la hizo hace dos o tres días", ha comentado Moreno, elucubrando sobre la posibilidad de que el equipo la tuviera guardada y "si ganaba, la publicaban". Con la foto, ha comentado, querían "dar a entender" que "ha dominado" al presidente. "A lo mejor tenían una alternativa", ha señalado la periodista.

Feijóo miente hasta cuando va a pasear a su perro. Contó que se tenía que levantar a las seis de la mañana para ir a Canarias y cuelga una foto de día con un cielo brillante, cuando todos sabemos que a las seis de la mañana en Madrid es de noche cerrada.#LaHora20N pic.twitter.com/2Xqn8MQJx1 — Juan Aparicio (@_Juan__A) November 20, 2026

Intxaurrondo ha dado la razón a Moreno en sus teorías sobre el hecho, más que habitual en las redes sociales, de que la foto publicada no se hubiera hecho en ese mismo instante. "Es que luego descubrimos estos truquillos...", ha comentado entre risas la presentadora. "Claro, a la gente se le dibuja una sonrisa, efectivamente a esas horas en Madrid es noche cerrada totalmente", ha comentado.

Los comentarios entroncan con el ánimo con el que recibió la órbita mediática de la izquierda el resultado del debate, con un ganador claro, Alberto Núñez Feijóo, incluso para los lectores de eldiario.es y de El País. Políticos como Gabriel Rufián o Ramón Espinar y periodistas y columnistas como Antonio Maestre dejaron ver su desolación en las redes sociales ante la derrota de Pedro Sánchez y la estrategia seguida.

Desde Ferraz, han intentado justificar la forma en que abordó Sánchez el debate alegando que no querían "boxear" y que la intención era evitar el cuerpo a cuerpo, no entrar en las provocaciones y dejar que Feijóo apareciera como el más agresivo. El resultado saltó a la vista.

La estrategia de Sánchez extrañó entre sus propias filas y no sólo en sus aliados mediáticos al ver cómo el presidente optaba por no contraatacar y aferrarse al argumentario, con algunos elocuentes silencios y peticiones de perdón. Un cambio de registro que habría salido de su núcleo duro en Moncloa, informa Leticia Barquín. El encargado de dirigir la operación fue Diego Rubio, jefe de Gabinete del presidente y cerebro de una estrategia que buscaba reproducir el modelo empleado por Barack Obama frente a John McCain en 2008: evitar el cuerpo a cuerpo, no entrar en las provocaciones y dejar que el adversario apareciera como el más agresivo de los dos.

Nada más terminar el debate, la portavoz del PSOE, Rebeca Torró, trató de defender la actuación del presidente y desde Ferraz se transmitió que "Sánchez ha hecho un despliegue modélico de lo que se conoce como la estrategia de la 'refutación con altura': mantener la calma ante la agresividad y responder a las falsedades con hechos, claridad y firmeza".