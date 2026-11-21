El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), ha afirmado este sábado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, demostró en el debate del pasado jueves que "está de retirada o despedida" y ha lamentado las escasas referencias que hizo a la "invasión" de Ceuta.

En declaraciones a los periodistas sobre el cara a cara entre Sánchez y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho: "Quiero ser prudente y nunca me gusta descalificar al rival pero creo que no hubo rival ya que hubo una persona que sabía lo que quería y está en condiciones de asumir la Presidencia del Gobierno y otra persona que está de retirada".

Ha indicado que "Núñez Feijóo puso de manifiesto que era víctima del abandono del Gobierno de la Nación, con datos, hechos y realidades, y el presidente del Gobierno no supo contestar".

"Me quedé sorprendido, porque siempre hemos preguntado por qué el interés en no reconocer la invasión y en disculpar a Marruecos pese a los informes policiales pero Pedro Sánchez no respondió", ha apuntado.

En su opinión, el debate "puso de manifiesto que hay un candidato como Feijóo dispuesto a salvar a España y donde Ceuta será su prioridad y otro candidato que está en despedida".

"Antes de que llegue el nuevo Gobierno a formarse habrá un plan para que los que entraron de forma masiva salgan de Ceuta, algo que ya se tendría que haber hecho hace mucho tiempo modificando la legislación necesaria", ha añadido.