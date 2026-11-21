Con las elecciones a la vuelta de la esquina, el PSOE ha prometido crear una circunscripción para los españoles que residen en el exterior y para los extranjeros que han conseguido la nacionalidad con la polémica Ley de Nietos. De este modo, los socialistas buscan atar el voto de estos nuevos nacionalizados por el Gobierno de Pedro Sánchez durante la última legislatura y así poder remontar las encuestas.

El PSOE se compromete en su programa electoral a que si gana las elecciones generales del próximo 29 de noviembre estudiará en la próxima legislatura la creación de una circunscripción electoral específica para que los españoles que residen en el extranjero y los nacionalizados con la Ley de Nietos puedan elegir directamente a sus representantes, lo que conllevaría modificar la Constitución.

Los socialistas sostienen que su proyecto para todos los españoles busca "consolidar derechos y proteger a la ciudadanía, vivan donde vivan" y reconocen la necesidad de abordar la "singularidad" de quienes lo hacen fuera de España. Según los últimos datos oficiales, hay ya más de tres millones de españoles y nacionalizados que residen en todo el mundo. "En la próxima legislatura vamos a seguir ampliando derechos y poniendo en marcha políticas de bienestar para los residentes en el exterior", asegura en su programa el PSOE.

En primer lugar, el PSOE se compromete a "defender y proteger los derechos de la ciudadanía española en el exterior, garantizando el derecho a votar y ser elegida en las elecciones generales, autonómicas y europeas", en plena polémica por el voto de la Ley de Nietos. En este marco, los socialistas pretenden "reformar la legislación electoral para simplificar y facilitar el voto exterior, reduciendo plazos, eliminando obstáculos burocráticos y garantizando una mayor participación de la ciudadanía española en el exterior".

Unos avances que se sumarían a los de octubre de 2022, cuando ocurrieron de forma paralela dos hechos muy relevantes para el voto exterior. Primero, la eliminación del voto rogado y también la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática junto a la polémica instrucción de Sofía Puente, hermana del ya dimitido ministro de Transportes, Óscar Puente, que retorció la Ley de Nietos para conceder el pasaporte español al mayor número de personas. En las últimas elecciones de 2023, tras la supresión del voto rogado en octubre de 2022, la participación en el extranjero se situó en el 8,9%.

Los socialistas se comprometen a "impulsar una comisión en el ámbito parlamentario para estudiar la creación de una circunscripción exterior que permita la elección directa de representantes de la ciudadanía española residente en el exterior". Actualmente, quienes votan desde fuera de España lo hacen en las circunscripciones de las que proceden y, en el caso de no haber residido nunca en España, como quienes han obtenido la nacionalidad en virtud de la Ley de Memoria, en aquella con la que tienen vínculos por sus antepasados o les es asignada a la hora de su inclusión en el censo.

Algo que puede cambiar por completo el resultado de las elecciones generales del 29 de noviembre. Según ha podido saber Libertad Digital, el voto de los hijos de los nacionalizados con la Ley de Nietos puede afectar a 14 escaños en las elecciones. Fuentes jurídicas consultadas por este periódico temen que "el voto de los hijos de los nacionalizados puede repercutir de forma notoria en los resultados".

Reforzar los consulados

Además de la creación de la circunscripción exterior, el PSOE ha prometido también mejorar la atención que reciben los españoles que viven fuera de la nación. El PSOE se fija como objetivo "reformar y reforzar la red consular, con más recursos humanos y financieros y un punto único de información y atención". Asimismo, sostienen que van a "impulsar un nuevo Plan Integral de Retorno, coordinado con las comunidades autónomas, para acompañar los proyectos de vida y laborales de quienes decidan volver a España" desde el exterior.

De hecho, el Gobierno de Sánchez aprobó el 3 de noviembre el nuevo reglamento del Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior que, entre otras cosas, incluye una definición de la condición de persona española retornada y la creación del certificado para estas personas, además de contemplar que el Gobierno debe aprobar en un plazo máximo de un año la regulación de una ayuda económica destinada a facilitar el retorno de personas españolas de origen en situación de vulnerabilidad económica.

Por último, el PSOE se compromete en su programa electoral a "fortalecer el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior", un órgano dependiente del Ministerio de Seguridad Social y Migraciones de Elma Saiz. En estos momentos, está dirigido por Violeta Alonso, una de las mayores conseguidoras de Sánchez con la Ley de Nietos. Y es que no se puede olvidar que fue ella misma la que propuso crear esta circunscripción exterior con siete diputados.

Unos tres millones de españoles y extranjeros nacionalizados con la Ley de Nietos para una circunscripción de siete escaños. Un cambio importante aunque no de tanto peso. Y es que para hacerse una idea, Galicia con la misma población, elige a 23 diputados. Y Canarias también es similar, con cerca de dos millones de electores, las islas eligen 15 diputados.