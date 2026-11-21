A pocos días de la conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el balance oficial del Sistema de Seguimiento Integral de Violencia de Género (VioGén) del Ministerio del Interior sitúa en 361 los casos activos bajo vigilancia policial en Ceuta. Del total de expedientes abiertos, 275 presentan un nivel de riesgo bajo, 82 riesgo medio y cuatro están catalogados como de riesgo alto, sin que conste actualmente ningún caso en el umbral extremo.

Desde que existen registros históricos, la ciudad autónoma acumula un total de 2.389 anotaciones en la plataforma. De ellas, 2.024 figuran como inactivas —expedientes que ya no cumplen los criterios para un rastreo policial continuo, aunque pueden reactivarse ante cualquier novedad— y otras cuatro permanecen en fase de supervisión, un estado temporal reservado a situaciones de alta complejidad en las que se extreman las precauciones antes de retirar el control directo.

La franja de 31 a 45 años concentra casi la mitad de los casos

El desglose por edades refleja que el grueso de la violencia registrada recae sobre las mujeres de entre 31 y 45 años, franja que concentra 164 casos activos —más del 45 % del total—, seguida por el grupo de 18 a 30 años, con 109 expedientes bajo seguimiento, y el de 46 a 64 años, con 78. Aunque con menor peso en el conjunto, la estadística también contabiliza siete casos activos en menores de 18 años y otros tres en mujeres de 65 años o más, confirmando que esta lacra afecta a todos los tramos generacionales.

Para fijar el grado de protección obligatorio en cada expediente, las fuerzas de seguridad emplean dos herramientas de evaluación: la Valoración Policial del Riesgo (VPR), que establece el diagnóstico inicial, y la Valoración Policial de la Evolución del Riesgo (VPER), destinada a recalibrar las medidas si cambian las circunstancias de la víctima o del agresor.

Casos de especial relevancia y menores expuestos

Más allá de los niveles ordinarios de riesgo, el informe aplicado conforme al Protocolo 2025 identifica 57 casos activos de especial relevancia en Ceuta —53 en nivel medio y cuatro en alto—. Esta etiqueta se activa cuando concurren indicadores que elevan de forma significativa la probabilidad de que el agresor ejerza una violencia muy grave o letal.

Asimismo, la estadística revela que en 229 de los casos activos las mujeres tienen menores a su cargo. Aunque tener hijos no implica de forma automática que estén en peligro, el sistema sí detecta seis expedientes con menores en situación de riesgo —cinco con nivel medio y uno alto— al existir indicios de que la violencia pueda extenderse hacia ellos. En todos estos supuestos de especial relevancia o peligro para los hijos, VioGén genera de forma automática una diligencia en el atestado policial para recomendar a jueces y fiscales una evaluación forense especializada.