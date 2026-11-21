La candidata de Podemos a las elecciones generales, Irene Montero, ha propuesto imponer penas de prisión a los empresarios que no paguen las horas extraordinarias ni las compensen con periodos de descanso. Sin embargo, ella misma fue denunciada por no pagar las horas extras a su escolta, a la cual enviaba a recados personales como hacerle la compra, y acabó pagando para evitar el juicio.

La dirigente morada presentó esta medida el pasado martes, durante la presentación del programa electoral de su formación para los comicios del próximo 29 de noviembre. Montero defendió que el impago de las horas extra constituye una forma de explotación laboral y anunció que Podemos pretende convertir estas prácticas en delito. "Vamos a convertir en un delito las horas extra que no se compensan por descanso y que tampoco se pagan", afirmó. La propuesta contempla perseguir penalmente a las empresas que obliguen a sus trabajadores a realizar horas extraordinarias ilegales y no remuneradas.

Esta medida confronta directamente con una situación judicial que vivió el partido fundado por Pablo Iglesias hace algunos años: una antigua trabajadora que había ejercido como escolta de Irene Montero demandó a Podemos por no pagarle las horas extras. La empleada, contratada inicialmente para prestar servicios de protección a Pablo Iglesias en febrero de 2016, pasó posteriormente a trabajar para Montero y denunció que sus funciones terminaron excediendo las propias de su puesto.

Según su demanda, la dirigente de Podemos la utilizaba para realizar encargos personales y tareas domésticas que nada tenían que ver con su cometido profesional. Entre ellos figuraban hacer la compra para la familia, adquirir productos de parafarmacia y droguería para los hijos de la pareja, comprar comida para los perros o llevar la cena al domicilio de Galapagar que comparten los dirigentes morados. La trabajadora sostuvo que estas instrucciones se producían tanto durante su jornada como fuera de su horario laboral.

La demanda fue presentada en agosto de 2019 ante el Juzgado de lo Social número 3 de Madrid contra Podemos, después de que la formación comunicase a la empleada su despido el 28 de junio de ese año tras unos malos resultados electorales y la consiguiente pérdida económica. La trabajadora reclamaba que se declarase la nulidad o improcedencia de la extinción de su contrato y denunció un trato laboral discriminatorio.

En el escrito, sostenía que había sido apartada de sus funciones después de negarse a cumplir las órdenes de Irene Montero que, a su juicio, excedían los límites de su relación laboral. La antigua escolta también denunció la realización habitual de horas extraordinarias sin remunerar y la falta de respeto a los periodos de descanso entre jornadas. Según su versión, algunas de las instrucciones obligaban a prolongar su jornada y a adelantar la hora de entrada para banalidades como poner el aire acondicionado del vehículo que utilizaba la dirigente de Podemos para que estuviese a la temperatura que ella quería. Aseguró en la demanda que se sentía una suerte de "asistente personal", más que una escolta.

El conflicto llegó a los tribunales después de que las partes no alcanzasen inicialmente un acuerdo en el acto de conciliación; sin embargo, el partido acabó cediendo para evitar el juicio oral. El pacto se cerró el martes anterior a la vista oral, apenas un día después de que Pablo Iglesias e Irene Montero tomasen posesión como vicepresidente del Gobierno y ministra de Igualdad, respectivamente.

El acuerdo permitió poner fin al procedimiento laboral y evitó que Montero tuviera que acudir a declarar como testigo, condición con la que estaba citada en la vista. La formación abonó una cantidad económica a la extrabajadora para que retirase la demanda, aunque el importe no fue comunicado oficialmente. El pacto se produjo después de varios meses de negociaciones y de que Podemos se hubiese negado inicialmente a aceptar las condiciones planteadas por la trabajadora.