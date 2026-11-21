Un informe de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional concluye que la entrada masiva en Ceuta contó con una cuidada planificación previa de Marruecos, evidenciada por el acopio y despliegue logístico de miles de flotadores idénticos empleados para bordear el espigón fronterizo.

La titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de la Audiencia Nacional, María Tardón, se encuentra investigando la invasión de la Ciudad Autónoma; para lo que ha programado nuevas citaciones como testigos y se encuentra recibiendo numerosos informes y documentación con el objetivo de tener un mapa general de lo que sucedió durante la invasión.

El dosier al que ha tenido acceso Libertad Digital analiza la entrada de entre 100.000 y 125.000 marroquíes —según los propios números del informe— los días 30 y 31 de julio de 2026. Frente a la pretendida espontaneidad, los investigadores policiales subrayan la existencia de una "pre-ordenación inicial hacia un modo de entrada, 'a nado' y/o 'por mar'", facilitada de forma decisiva por "las indicaciones y el guiado de las fuerzas de seguridad marroquíes".

La investigación centra su tiro en el único "elemento/efecto que sí se repite en todo momento" a lo largo de las sucesivas oleadas: "el flotador". Los agentes constataron "un modelo único de flotador, fabricado en plástico de color negro y con un dibujo estampado a modo de neumático de automóvil". Se trata del diseño comercializado por la marca Intex, modelo "Giant Tyre", de 91 centímetros de diámetro (referencia 59252NP), que representó el "80% de los flotadores que se observan varados en la playa de El Tarajal".

Para calibrar con precisión el volumen de salvavidas desplegados, los especialistas del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) combinaron ortofotos aéreas con exhaustivos conteos por franjas horarias. En la arena de El Tarajal se midió una densidad media de "0,43 flotadores por m²" a lo largo de 4.708 metros cuadrados, mientras que en el agua la media se situó en "0,39 flotadores por persona". A partir de estos cálculos, la Policía fija como escenario intermedio más probable una horquilla de entre 8.000 y 10.000 flotadores utilizados durante el cruce fronterizo.

Este despliegue representó un notable desembolso económico que difícilmente corrió a cargo de los migrantes. Según detalla el informe policial, el precio de venta al público en Marruecos de este artículo oscila habitualmente "entre 50 y 120 Dirhams (de 4,50 a 11 € al cambio) por unidad". De este modo, la factura global de la flotabilidad supuso un desembolso mínimo de entre 18.000 y 44.000 euros para 4.000 piezas, y de hasta "entre 135.000 € y 330.000 €" en el cálculo máximo de 30.000 unidades. Para la horquilla más verosímil de 8.000 a 10.000 salvavidas, la inversión total ascendió a entre 36.000 y 110.000 euros.

A semejante factura económica se suma la imposibilidad material de reunir tal volumen de stock de forma espontánea en la zona fronteriza. En la localidad de Castillejos (Fnideq), una población de 77.250 habitantes donde apenas existen cuatro comercios del ramo, la juguetería de referencia (Boom Toys) reconoció a los agentes que en ese momento solo disponía de "6 o 7 flotadores" y que, ni reuniendo existencias de otras provincias, "a ningún precio podrían llegar a una cifra superior a 100". La tienda de pesca María del Mar tampoco disponía de existencias. Asimismo, los canales de venta online en Marruecos limitan los pedidos a un tope de 100 unidades con plazos de hasta 15 días, mientras que encargar lotes a la matriz de Intex en Hong Kong exige entre "60 y 90 días".

El informe concluye tajantemente que "no parece posible que los propios migrantes adquiriesen directamente en tiendas o venta 'ON LINE' los flotadores" ni que los "trajesen desde fuera de Castillejos". De 91 asaltantes entrevistados, solo tres declararon haberlo traído de origen. En cambio, testimonios clave como el de la Nota Informativa 73 revelan que "un militar cerca de la orilla les vendió los flotadores que utilizaron ella y sus amigas, cobrándoles la cantidad de 270 dirhams marroquíes (27 €)". Todo ello acredita que "concurre un componente logístico que incluía notas de disponibilidad, distribución y uso preordenados al cruce masivo 'a nado' en un momento y lugar perfectamente determinados".