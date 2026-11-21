Miles de ciudadanos han salido este sábado a las calles de Ceuta para reclamar que la ciudad recupere la normalidad tras la invasión del pasado 30 de julio. La manifestación, convocada por Mujeres Caballas, ha exigido soluciones para las personas que continúan en la ciudad, una frontera segura y una mayor implicación de las instituciones españolas y europeas en la defensa de Ceuta.

La movilización ha reunido a más de 2.000 personas y ha contado con participantes desplazados desde distintos puntos de la Península, entre ellos Sevilla, Granada, Málaga y Cádiz. Los manifestantes han reclamado el respeto a la integridad territorial de Ceuta, Melilla y Canarias y han denunciado la situación que atraviesa la ciudad autónoma desde la crisis fronteriza.

Reclaman el retorno de los inmigrantes que siguen en Ceuta

La convocatoria se ha desarrollado bajo el lema "Porque Ceuta sigue esperando" y ha puesto el foco en los miles de inmigrantes que todavía permanecen en la ciudad cuatro meses después de la entrada masiva. Según el Gobierno ceutí, alrededor de 15.000 personas continúan allí.

Las organizadoras han reclamado respuestas concretas y han criticado que, pese a los pasos que se hayan podido dar, todavía no se hayan alcanzado soluciones duraderas.

"No venimos a negar los pasos que se han dado, venimos a decir con serenidad y firmeza que no son suficientes y que tras casi cuatro meses desde aquel 30 de julio Ceuta sigue esperando soluciones duraderas, compromisos verificables y fechas que se cumplan", han señalado en un comunicado.

También han cuestionado la falta de información detallada sobre la situación de quienes continúan en la ciudad: "Nos gustaría saber qué respuesta se está dando a quienes permanecen aquí, ya que las cifras globales no bastan si no explican qué está ocurriendo y qué falta por hacer".

Una frontera segura y más implicación de España y Europa

La defensa de la frontera ha sido otro de los principales ejes de la protesta. Los asistentes han coreado consignas como "Esta frontera también es europea" y "Europa escucha, Ceuta está en la lucha", reclamando que las instituciones nacionales y comunitarias se impliquen en la protección de la frontera sur.

Entre las peticiones recogidas en el manifiesto figuran una frontera "segura y eficaz", la implicación "efectiva" del Estado y de la Unión Europea en el control fronterizo, así como procedimientos claros, recursos suficientes y plazos públicos para resolver los expedientes conforme a la ley. Las organizadoras también han reclamado una reforma de la legislación de Extranjería que "atienda nuestra realidad".

Durante la marcha se han escuchado otros lemas como "Ceuta unida jamás será vencida", "Menos promesas, más soluciones", "Un caballa nunca se rinde" y "De esta tierra caballa no nos moverán". Los manifestantes han portado banderas de Ceuta, Melilla, Canarias y España y han reclamado que se respeten los derechos de los ciudadanos de la ciudad autónoma.

Juan Vivas y representantes del PP y Vox respaldan la marcha

La manifestación ha contado con el respaldo del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, del PP, que ha participado en la movilización junto a otros miembros del Gobierno autonómico. También han acudido candidatos del PP y Vox al Congreso y al Senado por Ceuta de cara a las próximas elecciones generales.

La pancarta principal, con el lema "Por una Ceuta fuera y unida", ha abierto la marcha. Tras ella, otra con el mensaje "Ceuta no se vende, Ceuta se defiende" ha sido portada por varios participantes, entre ellos el presidente de la Ciudad.

El recorrido ha partido a las 12:00 horas desde las Murallas Reales y ha atravesado el centro hasta llegar a la plaza de los Reyes, frente a la Delegación del Gobierno, donde se ha leído el manifiesto.

Mujeres Caballas vuelve a movilizarse tras la protesta en Madrid

La convocatoria ha sido organizada por Mujeres Caballas, una entidad constituida a raíz de la entrada masiva del 30 de julio y que ya promovió la manifestación celebrada en Madrid el pasado 25 de octubre. Las organizadoras atribuyen a aquella crisis fronteriza la entrada de más de 100.000 personas, una cifra que manejan desde la asociación.

Antes de comenzar la marcha, la enfermera Elisabeth Muñoz, una de las organizadoras, ha expresado su satisfacción por la respuesta ciudadana y ha animado a quienes seguían la convocatoria desde otros puntos de España a participar. "Toda España tiene que saber que España está con Ceuta y que un caballa nunca se rinde", ha afirmado.

Muñoz ha augurado que la movilización volvería a ser "algo histórico" y ha reconocido que la organización todavía no había podido contabilizar la participación llegada desde la Península: "Todo esto ha sido un trabajo ingente. No paramos, no nos da tiempo a más ni a sumar. Quizá la semana que viene podamos hacer cálculos, pero ahora mismo todo nos sobrepasa".