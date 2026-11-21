El grupo municipal del Partido Popular en Oleiros ha presentado una denuncia formal ante la Guardia Civil tras recibir una amenaza de muerte en su perfil de Facebook. El mensaje, publicado por un usuario anónimo y eliminado poco después, advertía literalmente: "Si pasan cerca de mi casa les disparo".

Según recoge La Voz de Galicia, la portavoz de los populares en el municipio, Loli Silva, ha atribuido este suceso a la crispación política y al uso irresponsable de las plataformas digitales. Silva señaló que el anonimato en internet facilita que determinadas personas realicen descalificaciones y amenazas "con total impunidad", generando un entorno donde "al adversario se le convierte automáticamente en un enemigo".

La dirigente popular deja claro que este comportamiento deleznable nada tiene que ver con el sentir general de la localidad, defendiendo que los vecinos de Oleiros son "respetuosos, tolerantes" y rechazan este tipo de actuaciones.

A la espera de que la investigación judicial y policial avance para identificar al autor del comentario, el PP de Oleiros estudia trasladar el asunto al ámbito institucional. Loli Silva adelantó que su formación está valorando presentar una iniciativa en el pleno municipal con el objetivo de condenar de manera "firme y unánime" cualquier amenaza o acto de intolerancia en la vida pública.

Desde la formación popular confían en que esta propuesta de condena y reafirmación de la convivencia democrática cuente con el respaldo de todas las fuerzas políticas con representación en la corporación municipal.