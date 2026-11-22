El Senado celebrará este jueves y viernes —26 y 27 de noviembre— sus jornadas de puertas abiertas, en las que los ciudadanos podrán conocer algunas de las dependencias más representativas de la Cámara Alta, más allá de las imágenes habituales de los debates parlamentarios. Entre ellas figuran la biblioteca de estilo neogótico, inspirada en el Parlamento británico, y el histórico trono que utilizaron distintos monarcas y Francisco Franco.

Un recorrido por las dependencias históricas

Las jornadas se desarrollarán en horario ininterrumpido, de 10:00 a 19:00 horas, y coincidirán con los dos últimos días de la campaña electoral de las elecciones generales del domingo 29 de noviembre. Una coincidencia que ha sido criticada por el PSOE.

El recorrido comenzará en el Antiguo Salón de Plenos, uno de los espacios más reconocibles de la institución. La apertura tradicional de la Puerta del Rey, reservada para ocasiones especiales como estas, correrá a cargo del presidente del Senado, Pedro Rollán.

Los visitantes accederán después a distintas dependencias, entre ellas los Despachos de Honor de la Presidencia, el salón de Conferencias, las salas Manuel Broseta Pont y Manuel Giménez Abad y la biblioteca. La visita concluirá con la salida por la calle Bailén.

El trono de Isabel II que nunca utilizó Juan Carlos I

En el salón de Conferencias, también conocido como sala de Pasos Perdidos, se expondrá el trono del Senado, un sillón de estilo neobarroco elaborado en madera tallada y dorada. En esta misma estancia pueden contemplarse cuatro obras pictóricas, entre ellas La rendición de Granada. Se desconoce si el sillón fue comprado o cedido a la Cámara. Aunque se adquirieron dos tronos, desde 1844 dejó de haber constancia del segundo, por lo que únicamente se conserva uno.

El asiento fue utilizado por Isabel II, Amadeo de Saboya, Alfonso XII y Francisco Franco. La Cámara Alta necesitaba un trono para recibir a los monarcas durante las ceremonias de apertura y clausura de las Cortes. En sus primeros años, debido a la precaria situación de la institución, llegó a solicitar en varias ocasiones a la reina María Cristina de Borbón la cesión de un dosel y un sillón.

El último en utilizarlo fue Francisco Franco, durante la dictadura, cuando el Senado sirvió de sede al Consejo Nacional. Posteriormente, el respaldo del sillón llegó a lucir las Armas de Juan Carlos, en sustitución del símbolo del vítor, aunque el rey emérito nunca llegó a sentarse en él.

Una biblioteca de estilo neogótico con más de 340.000 libros

La biblioteca es otro de los espacios que podrán conocer los ciudadanos. La Sala de Lecturas se construyó en 1882 y constituye una de las principales piezas arquitectónicas de la Cámara Alta. Su diseño, obra del arquitecto alicantino Emilio Rodríguez Ayuso, está inspirado en la biblioteca del Parlamento británico. Su estética recuerda a algunos escenarios de la saga Harry Potter, una comparación habitual entre quienes visitan sus instalaciones.

La biblioteca cuenta con más de 340.000 volúmenes, repartidos entre un fondo histórico y otro moderno. El primero reúne alrededor de 105.000 obras, algunas de las cuales pueden consultarse a través de la web del Senado gracias a su digitalización y difusión. El fondo moderno supera los 235.000 volúmenes.

Para acceder a las jornadas de puertas abiertas será necesario presentar el documento nacional de identidad, el pasaporte o la tarjeta de residencia. Las instalaciones también cuentan con rampas para facilitar el acceso a personas con movilidad reducida.