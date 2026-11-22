La Guardia Civil ha apuntado en su escrito remitido a la juez que investiga la invasión de Ceuta que desde la Benemérita en las horas previas tenían información de que las Fuerzas de Seguridad de Marruecos tenían intención de mantener su compromiso con el control migratorio en la frontera con la Ciudad Autónoma.

La titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de la Audiencia Nacional, María Tardón, ha recibido esta semana un informe de la Guardia Civil donde se refleja que no recibieron ninguna información que anticipara la entrada masiva de inmigrantes y donde señalan a la sentencia del Tribunal Supremo que rechazaba la devolución a su país de origen a las personas que entrasen en Ceuta y Melilla a nado.

"En las horas previas al desbordamiento del dispositivo, las informaciones disponibles apuntaban al mantenimiento del compromiso de las FSM con el control migratorio, apreciándose capacidad operativa, despliegue y voluntad de contención. Tales indicadores permitían valorar que el dispositivo continuaba siendo funcional, y no ofrecían elementos para considerar una pérdida de eficacia. Igualmente, a pesar de la actividad en las RRSS, no se identificó una masa crítica de candidatos con propósito inminente de acceder a España", señala el escrito remitido esta semana a la juez y al que ha tenido acceso Libertad Digital.

"De lo anterior, y en los días referidos, por parte de la Jefatura de Información se compartió información con los actores y por los canales y en los foros habituales, relativa a la evolución de la presión migratoria sobre la frontera de Ceuta. No obstante, dicha información compartida por distintos actores, de carácter ordinario y en línea con anteriores intercambios, no se correspondió ni en su contenido ni en su alcance con los hechos posteriormente acaecidos. Ninguna entidad u organismo trasladó a la Jefatura de Información de la Guardia Civil elementos ni información suficiente que permitiera anticipar un colapso de la frontera de la dimensión sin precedentes que tuvo lugar", añaden.

Desde la Guardia Civil explican que en el primer semestre de 2026 Ceuta vivió un "escenario sostenido de presión migratoria" con intentos de entrada y por el incremento de riesgo asociado a posibles acciones protagonizadas por grupos subsaharianos. "Las entradas efectivas pudieron mantenerse, en términos relativos, dentro de parámetros similares a los registrados en períodos anteriores mediante las capacidades operativas desplegadas y la actuación coordinada de las fuerzas de seguridad españolas y marroquíes", señalan.

La Benemérita explica que el rechazo en la frontera tanto de las entradas a nado como los saltos de la valla era "la principal herramienta de respuesta operativa". Herramienta que desde la Guardia Civil califican como "muy relevante" para gestionar las entradas de personas incluidas las crisis como las del año 2021. Sin embargo, este escenario cambió con la sentencia del Tribunal Supremo que rechazaba las devoluciones de aquellos inmigrantes que entraban a nado.

Versiones contradictorias entre CNI y CENIF

Por su parte, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía Nacional compartieron información con la juez Tardón sobre la invasión pero mostraron versiones contradictorias sobre los posibles responsables de los hechos.

Desde el CNI apuntaron a que no habían encontrado "evidencias que permitan afirmar que los sucesos de los días 30 y 31 de julio de 2026 fueran el resultado de una acción instigada, planeada o coordinada por las autoridades marroquíes". Por otro lado, el CENIF remitió un escrito identificando a 18 altos cargos marroquíes en las inmediaciones de Ceuta durante la invasión. Entre las personas identificadas destacan un alto cargo de policía, el gobernador de Tánger-Tetuán-Alhucemas y el delegado local del Gobierno de Castillejos.