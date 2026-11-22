La investigación de la Policía Nacional no sólo ha permitido identificar a 97 agentes marroquíes que ayudaron a los invasores de Ceuta a cruzar la frontera española. Ha ido mucho más lejos y ha permitido certificar que toda la operación estuvo preparada desde el inicio por el Gobierno de Marruecos. Y es que la geolocalización de esos agentes demuestra que acompañaron a los invasores desde sus lugares de origen. Es decir, que los captaron y llevaron hasta Ceuta dentro de un plan preconcebido. Y si grave es haber impulsado en redes sociales la invasión y haber facilitado la entrada desde Castillejos (Marruecos) abriendo incluso la puerta de la frontera, mucho más lo es que se hayan destinado efectivos de la estructura de seguridad de Marruecos para crear todo un colectivo invasor que viole la integridad territorial de España.

El informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) elaborado por la Policía Nacional ha reservado un apartado para la "Correspondencia de la Ubicación de los Perfiles Detectados y las Rutas Declaradas". Allí se señala que "esta distribución territorial coincide y se superpone de manera directa con los principales ejes de desplazamiento y las rutas de tránsito terrestre manifestadas de forma recurrente por los inmigrantes durante las entrevistas posteriores a la entrada masiva a Ceuta". Es decir, que los agentes marroquíes fueron hasta los lugares de origen del colectivo invasor, lo captaron y guiaron hasta la frontera española. "Lo anterior, abunda en la idea de que los perfiles detectados y su ubicación geográfica en las áreas de influencia de las vías de tránsito hacia la zona conexa con Ceuta pudo no ser casual", señala la Policía en sus conclusiones. Es decir, que todo pudo ser obra de un plan preconcebido desde el inicio para captar el colectivo, guiarlo e invadir Ceuta. Que ni siquiera la acumulación de gente en Castillejos fue casual.

"En consecuencia, se estima conveniente la solicitud de nuevas diligencias dirigidas a Google y Meta respecto de estos contactos, con el fin de ampliar su identificación, contrastar su posible relación con otros perfiles ya investigados y determinar la existencia de conexiones adicionales con miembros de los Cuerpos de Seguridad y Servicios de Inteligencia de Marruecos. Esta línea de investigación podría contribuir a reforzar y completar la estructura relacional identificada hasta el momento", explica la Policía.

Un informe crucial

Todo ello se suma a la gravedad de lo descrito por el informe de la Policía Nacional que apunta, sin ningún tipo de duda, a la autoría de la invasión de Ceuta por parte de Marruecos. "El Informe Técnico ya incorporado a la causa abordó la parte detectada de la estructura de la convocatoria en el entorno digital y el papel desempeñado por los principales canales de difusión. Este informe contiene un análisis de 19 grupos de WhatsApp, formados por 1.141 usuarios", señala ese informe, que añade que en la estructura de Marruecos hubo "19 'Administradores' de los grupos de WhatsApp"; 32 "Dinamizadores" (con una función de promoción y proyección de mensaje); 180 en categoría "Multimembresía" (que materializan la interconexión entre los grupos): "Se trata básicamente de usuarios que pertenecen a varios grupos de WhatsApp"; y los "miembros o destinatarios finales": que son los que participan de la interlocución, "ubicándolos en el destino final de los mensajes".

Pero, sobre todo, hubo "97 conexiones con teléfonos asociados a Estructuras de Seguridad. A través de esta ampliación, con una sistemática que atiende a la importancia del papel desempeñado, se han examinado los contactos de los usuarios catalogados como Administradores (19) y Dinamizadores (32) de los grupos de WhatsApp recogidos en el Informe Técnico remitido en agosto. Esta actividad ha permitido localizar 97 conexiones con números de teléfono que pudieran pertenecer a integrantes de Cuerpos de Seguridad y Servicios de Inteligencia de Marruecos".

Es más, el estudio de las conexiones a través de "Perfiles de Enlace" ha permitido "detectar que contactos directos de 2 Administradores y 6 Dinamizadores almacenaban en sus agendas números de teléfono con denominaciones que sugieren pertenencia a Cuerpos de Seguridad o Servicios de Inteligencia de Marruecos. De este estudio se desprende que esos contactos directos de los referidos Administradores y Dinamizadores podrían actuar como Perfiles de Enlace o incluso como personas interpuestas con integrantes de la estructura de seguridad e inteligencia de Marruecos, lo que posibilitaría un canal de comunicación que supone un refuerzo del grado de anonimato que, en un escalón más oculto, operaría 'detrás' de la estructura digital visible".

Grupo Hacktivista Jabaroot

Para identificar a los usuarios de esos 97 números de teléfono e intentar confirmar su pertenencia a Cuerpos de Seguridad o Servicios de Inteligencia de Marruecos, "los datos obtenidos se han contrastado en Fuentes Abiertas, incluyendo la base de datos del Grupo Hacktivista Jabaroot. Fruto de estas comprobaciones, en 49 ocasiones se ha obtenido información sobre la posible identidad personal de miembros de las estructuras de seguridad e inteligencia de Marruecos.

Jabaroot es un actor digital con un historial operativo previo de ciberataques reivindicados y verificados contra instituciones marroquíes". Jabaroot "es autor de una filtración masiva de datos que se produjo en agosto del año 2026. Dicha filtración, obtenida por este Centro en fuentes abiertas y verificada posteriormente por otras estructuras nacionales de inteligencia e información, es vinculada por sus autores a la campaña propagandística denominada OP_CEUTA, en la que recopila registros de unos 70.000 miembros adscritos a los Servicios de Seguridad interna marroquíes, en particular de la Dirección General de Vigilancia del Territorio (DGST) y la Dirección General de Seguridad Nacional (DGSN)", explica la Policía.