Borja Fernández, coordinador de la Unión Rural Asturiana, cree que ha llegado el momento de establecer hasta dónde va a llegar la protección del oso pardo. Lo explicó en una entrevista con Esmeralda Ruiz en En Casa de Herrero. El programa abordó la situación de Villatresmil y Fastias, dos pueblos que están en el concejo de Tineo, donde los residentes de estos pueblos denuncian destrozos y piden medidas por la presencia de un oso (escúchalo en esRadio).

Un oso entre las casas de Villatresmil

Uno de los episodios más preocupantes se produjo en Villatresmil, un pueblo de apenas cien habitantes. Según se contó en el programa, el animal llegó a entrar de noche en la propiedad de un vecino de 80 años que vive solo. Derribó una colmena situada junto a un hórreo y al día siguiente volvió a aparecer y causó daños en el cobertizo de otra vivienda.

La situación ha llevado a algunos residentes a organizar rondas nocturnas para vigilar las casas y evitar nuevos acercamientos. Uno de ellos, Fernando Álvarez Mon, asegura que buena parte de la población es mayor y que los vecinos se sienten desprotegidos. El vecino describió el recorrido del animal: "Cruzó todo el patio y aquí al final del corral teníamos una caja". En ella, añadió, "dormía un gatín que apareció muerto". Por la mañana encontró "todo lleno de barro" y cogió "huellas con el móvil".

Ocho ataques en un mes

Desde la Unión Rural Asturiana reclaman una mayor capacidad de actuación y una revisión de los protocolos de protección. Fernández denuncia que en apenas un mes se han producido ocho ataques a una misma explotación ganadera de la zona y advierte del riesgo de que termine ocurriendo una desgracia. Según la organización agraria, también se han registrado problemas con lobos. "Se acercan a huertas, a frutales, a los núcleos de población", señaló.

Preguntado por si es posible conservar una especie protegida y garantizar a la vez la seguridad de los vecinos, el coordinador respondió que sí, "como todo en la vida, con unos límites". "El problema es que ahora mismo el oso tiene una especial protección", explicó. A su juicio, la situación en Asturias no tiene nada que ver con la de hace diez o quince años en la que la especie estaba prácticamente extinta. Ahora, según dijo, "es habitual encontrarse con osos en determinados municipios del Principado", y en algunos pueblos de montaña se ven osos entre las viviendas.

La trampa del Principado

La Consejería de Medio Rural del Principado asegura que activó el protocolo tras recibir el aviso de los vecinos. Entre las medidas adoptadas figuran la vigilancia, la instalación de cámaras y la colocación el pasado 6 de noviembre de una trampa para facilitar la captura del animal. El Gobierno asturiano sostiene que se trata de un episodio puntual.

Para Fernández, los vecinos no pueden limitarse a acostumbrarse a esa situación: "No, esto es totalmente inaceptable". Rechazó que la medida más drástica sea "poner una trampa y a ver si hay suerte y entra el oso y lo podemos llevar para otro lado, porque ese oso va a dar problemas en Villatresmil o en cualquier otro punto de Asturias". Según explicó, su organización tiene información de casi todos los municipios y "en todas las zonas de montaña está habiendo conflictos ya".

El coordinador relató el caso de una mujer mayor que, según su versión, fue atacada por un macho en Cangas del Narcea y "acabó ingresada". Siempre según Fernández, la Administración no quiso hacerse responsable, la mujer tuvo que acabar yendo al juzgado, ganó el pleito y la Consejería tuvo que indemnizarla. Aseguró que el Principado llegó a alegar que la víctima no llevaba un spray de defensa. "No es esa la cuestión", replicó. "La cuestión es qué hacía un oso en medio de un núcleo poblado".

Colmenas con pastor eléctrico

El sector más afectado, según Fernández, es la apicultura. "En las zonas de montaña es totalmente inviable tener colmenas" sin un pastor eléctrico, explicó, algo que "supone un coste de producción añadido" para los apicultores.

Puso como ejemplo a uno de sus socios: "Nosotros en nuestra organización tenemos al mayor productor de miel de Asturias". Ese productor tiene todos sus colmenares electrificados y, según relató, "tiene que controlar que las baterías no se acaben". Si el circuito falla, el colmenar "va a sufrir daños y va a perder la cosecha".

Las indemnizaciones no resuelven el problema, en opinión del coordinador: "La gente no quiere indemnizaciones", porque "los apicultores quieren vivir de su producción y de su trabajo". Añadió que ahora mismo "estas zonas están masificadas de oso".

Una especie amenazada en el catálogo

Fernández sostuvo que "en Asturias hace tiempo que el oso está fuera de peligro de extinción, al igual que el lobo". Los conservacionistas no comparten esa visión. El oso pardo es una especie protegida y catalogada en España como amenazada, y desde el Fondo para la Protección de los Animales Salvajes (FAPAS) recuerdan que el oso pardo sigue en una situación científicamente frágil. Su director honorario, Roberto Hartasánchez, considera que lo ocurrido en Villatresmil responde a un problema de gestión administrativa y que no justifica cuestionar la protección de toda la especie.

El coordinador de la Unión Rural Asturiana aseguró que el campo asturiano "para nada quiere exterminar la especie" y que lo que piden es "un control de población como tiene que haber en cualquier especie".

El problema se repite fuera de Asturias. En Palencia, los vecinos de San Martín de los Herreros también llevan más de dos semanas pendientes de la presencia de un oso pardo que ha llegado a entrar en el cercado de una explotación ganadera, y la Junta de Castilla y León estudia ahora qué medidas puede adoptar.

Fernández advirtió de que "aquí acabarán tomando medidas cuando pase una desgracia", y comparó la respuesta en los pueblos con la de la capital asturiana: "En la calle Uría de Oviedo nada más que llega un jabalí a la media hora ese jabalí está abatido".