Fuentes internas conocedoras del ambiente en el CNI han confirmado la "indignación" y "tensión" generada en el servicio de inteligencia español por el último informe elaborado por ese departamento sobre la autoría de la invasión de Ceuta. El informe de la Comisaría de Extranjería, por su parte, ha detallado hasta 97 números telefónicos, multiplicados por 1.141 contactos, con sus respectivos agentes marroquíes -perfectamente identificados y hasta fotografiados- que intervinieron activamente en la conducción de los invasores hasta Ceuta en los días previos al 30 de julio y los mismos 30 y 31 de ese mes, cuando hasta 100.000 personas protagonizaron una invasión de territorio español que sigue sin resolverse hoy en día. Y, frente a ello, el informe del CNI ha sumado párrafos en una dirección y en otra, retorciendo los propios hechos probados del documento hasta acabar concluyendo que "no se ha establecido que existiera una acción concertada por parte de organismos estatales marroquíes". Y ello pese a reconocer expresamente que hubo "una permisividad y fallo en el control fronterizo de dimensiones excepcionales por parte de las autoridades marroquíes".

El documento es un sinsentido garrafal en el que se afirma por un lado que "las autoridades marroquíes priorizaron la seguridad de la Fiesta del Trono, limitando la disponibilidad de fuerzas de seguridad necesarias para hacer frente a las convocatorias de entrada a Ceuta y a la contención de una muchedumbre que se aproximaba a la ciudad autónoma". También, que "se detectó además una actitud pasiva en la frontera por parte de las autoridades y fuerzas de seguridad, que facilitó el acceso irregular masivo de personas a Ceuta". Pero para acabar concluyendo que fue así sin querer, sin intención.

"Así, el día 29.07.2026, cuando la situación en Castillejos alcanzó un punto crítico, con una multitud que esperaba lanzarse al agua, la presencia policial y de gendarmes marroquíes resultó insuficiente para controlar a la muchedumbre. En la mañana del 30.07.2026 las Fuerzas Auxiliares marroquíes en Castillejos se vieron sobrepasadas y los individuos comenzaron a acceder de manera incontrolada. Solamente a partir de las 13:30 h del día 30.07.2026 se desplegaron los primeros efectivos de unidades antidisturbios marroquíes en las inmediaciones del paso fronterizo de Bab Sebta. Posteriormente la presencia de fuerzas de seguridad marroquíes aumentó en la zona, ejecutando numerosas detenciones. No obstante, su despliegue fue insuficiente, pues la situación llevaba horas desbordada", señala el documento.

Pero, con todo eso probado, concluye que "conforme a lo expuesto, tras las investigaciones en profundidad realizadas por el CNI, no se han encontrado evidencias que permitan afirmar que organismos estatales marroquíes estén implicados en el diseño, puesta en marcha o coordinación de una acción con intenciones deliberadamente agresivas de este tipo contra España".

"El perfil de los asaltantes estuvo compuesto mayoritariamente por varones marroquíes menores de 35 años, incluyendo asimismo a mujeres, menores y núcleos familiares, procedentes principalmente del norte de Marruecos (Tánger, Tetuán, Larache, Chefchaouen, Ksar el-Kebir, Asilah, entre otras)", señala el informe. Pero, según el documento del CNI, "esta movilización fue impulsada por la carencia de oportunidades y expectativas laborales en Marruecos, sumado a un componente oportunista derivado de la difusión que se hizo viral de una interpretación distorsionada de la Sentencia del Tribunal Supremo español sobre la supuesta imposibilidad de devolver legalmente a Marruecos a aquellos que lograran alcanzar a nado el territorio español. En este escenario, convergieron tanto individuos con un proyecto migratorio estructurado como personas que percibieron el cruce como una oportunidad inmediata de regularización, sin una planificación previa exhaustiva".

Es decir, justo la versión actual de Pedro Sánchez que resta autoría a Marruecos. Y ello, pese a afirmar en el mismo informe que "hubo una viralización de convocatorias en RR. SS. basadas en desinformación sobre la regularización de inmigrantes en España, reducción de la vigilancia en la frontera, con motivo de la Fiesta del Trono de Marruecos […]". Es decir, pese a reconocer que se diseñó un dispositivo de control de la frontera claramente reducido. Y pese a confirmar que hubo "una permisividad y fallo en el control fronterizo de dimensiones excepcionales por parte de las autoridades marroquíes".