La ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha declarado por videoconferencia en calidad de testigo que no recibió ningún tipo de presiones para aprobar el rescate de Air Europa valorado en 475 millones de euros. Todo ello, en una comparecencia en la que no ha habido preguntas sobre los contactos de los Hidalgo —entonces dueños de la aerolínea— con diferentes personalidades del Gobierno.

Según han asegurado fuentes jurídicas a Libertad Digital, la también vicepresidenta tercera del Ejecutivo, al igual que los demás testigos, ha negado cualquier tipo de presión en la aprobación del rescate de la compañía de Pepe y Javier Hidalgo. Así, ha defendido el "absoluto rigor" de los expedientes que ella, como parte del FASEE (Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas) —organismo dependiente de la SEPI encargado de analizar los requisitos—, supervisó.

En este sentido, las fuentes consultadas han destacado que no ha habido preguntas acerca de las relaciones de los Hidalgo con personas que se encontraban en el Gobierno: al menos hay acreditados contactos directos e indirectos con el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García; la exministra Reyes Maroto; y la exministra de Economía Nadia Calviño; y la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.

En concreto, las fuentes aseguran que estas reuniones de los dirigentes de la aerolínea con representantes gubernamentales están "a galaxias de distancia de los informes, que es por lo que hoy se ha preguntado aquí". En este sentido, aseveran que se ha realizado un repaso por los expedientes que manejaba la SEPI y que estos concordaban en que Air Europa cumplía con los 13 requisitos necesarios para recibir el rescate.

Además, han precisado que Air Europa fue la primera compañía que pidió el rescate y que por ello fue la primera que lo recibió. De hecho, al no tener esta dependencias económicas exteriores, como sí que lo tenían otras empresas, no fueron necesarias otro tipo de gestiones con entidades extranjeras, por lo que el rescate habría contado con un expediente sencillo.

El titular del Juzgado de Instrucción Número 49 de Madrid también ha escuchado este lunes las declaraciones como testigos de Ana de la Cueva, que fue secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa y actual presidenta de Patrimonio Nacional; la exsubsecretaria de Hacienda Pilar Paneque; el exdirector de Asuntos Jurídicos de la SEPI Francisco Javier Loriente; y el exsecretario general de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa Raúl Blanco.

Se trata de las primeras diligencias que ha llevado a cabo el magistrado después de una primera declaración del vicepresidente de la SEPI, Bartolomé Lora Toro, en calidad de imputado después de admitir a trámite una querella presentada por PP y Vox por el rescate de Air Europa. Lora Toro declaró en sede judicial reconociendo reuniones con los responsables de la aerolínea; pero enmarcó dichos encuentros en un proceso habitual y ordinario para informar de las condiciones del rescate.

En estas reuniones habría estado Javier Hidalgo, hijo de Pepe Hidalgo —dueño de Globalia—, persona cercana al exministro de Transportes José Luis Ábalos, y que también habría mantenido reuniones con Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Pedro Saura y Errejón declaran el martes

El juez también mantiene la declaración como testigo este martes del exportavoz parlamentario de Sumar Íñigo Errejón, que preguntó por el rescate en una pregunta parlamentaria y aseguró en el Congreso que el mismo no cumplía con los requisitos exigidos por el Gobierno.

Igualmente están citados a testificar ese día Pedro Saura, presidente de Correos y exsecretario de Estado de Transportes cuando José Luis Ábalos era ministro de Transportes; el subsecretario para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Miguel Ángel González; el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Carlos San Basilio; el director de la Oficina Económica y G20 de la Presidencia del Gobierno, Manuel de la Rocha, y el exdirectivo de SEPI José Ángel Partearroyo.