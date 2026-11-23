El gestor de infraestructuras ferroviarias (Adif) ha dado un paso al frente en la investigación judicial sobre la tragedia ferroviaria de Adamuz (Córdoba), el siniestro ocurrido el pasado 18 de enero que se cobró la vida de 46 personas y dejó más de 120 heridos. En un escrito remitido este lunes a la titular de la Plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Montoro, la entidad pública solicita una batería de diligencias encaminadas a esclarecer si el estado de la vía tuvo algo que ver con el descarrilamiento o si el fallo estuvo en el material rodante.

La petición principal apunta directamente a Renfe. Adif reclama a la magistrada que exija a la operadora pública la entrega inmediata de los registros de los acelerómetros embarcados en todos los trenes Talgo que circularon por la zona tanto el mismo domingo del accidente como la jornada previa, el sábado 17 de enero.

En concreto, el foco se sitúa en el sistema TSmart de Talgo, una herramienta diseñada para detectar inestabilidades en la marcha. Adif quiere analizar al milímetro las aceleraciones, la velocidad y la ubicación exacta de los convoyes en ambas vías del tramo comprendido entre Villanueva de Córdoba y la bifurcación de Alcolea.

Según argumenta el propio Adif, "la disponibilidad de registros correspondientes a ambas vías permitirá efectuar un análisis comparativo que puede contribuir a descartar la existencia de defectos de la plataforma susceptibles de afectar a ambas". Asimismo, expone que "la extensión del tramo solicitado a ambos lados de la estación de Adamuz permitirá disponer de una mayor longitud de referencia para comparar los registros con los resultados de las auscultaciones de vía".

Explica además que "la diligencia solicitada resulta pertinente y necesaria en la medida en que la aportación de estos datos permitirá determinar si existieron aceleraciones anómalas en la zona del accidente y su eventual correspondencia con defectos en la vía, mediante su contraste con la información y el conocimiento técnico derivados de las auscultaciones dinámicas que realiza Adif con equipos embarcados".

Para evitar cualquier suspicacia o manipulación, Adif exige que Renfe entregue los archivos tanto en su formato original como en CSV o PDF, acompañados del código hash que garantice su autenticidad, la cadena de custodia y la sincronización horaria oficial.

Alerta por el traslado del tren Iryo

El escrito de Adif también entra de lleno en la gestión de los restos del tren de Iryo siniestrado. La empresa pública se opone frontalmente a la propuesta de ILSA (operadora de Iryo) de desacoplar los bogies (los conjuntos de ruedas y ejes) de las cajas de los coches 1 al 5 antes de trasladarlos por carretera.

Apoyándose en un informe técnico de la consultora TÜV Rheinland InterTraffic fechado el pasado 18 de noviembre, Adif advierte de que desmontar esas piezas no es una mera maniobra logística, sino una decisión que comprometería la investigación. Los peritos subrayan que el mecanismo de unión entre el bogie y la carrocería es un elemento crítico para la estabilidad del tren, por lo que separarlos impediría una inspección futura rigurosa sobre un foso en la base de destino. Por ello, reclaman que el transporte se realice con los convoyes de una sola pieza.

Asimismo, para no dilatar más los tiempos judiciales, Adif propone que sus técnicos puedan realizar la inspección que tienen pendiente desde octubre aprovechando las propias maniobras de traslado de los cinco primeros vagones, dejando el examen de los coches 6 al 8 para la fecha que fije la Policía Judicial de Córdoba.

Vigilancia sobre las pruebas del CSIC

Por último, Adif pide a la jueza autorizar a sus peritos designados para estar presentes durante la práctica de las pruebas de medición del desgaste de carril que lleve a cabo la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes (Aitat) bajo control policial, autorizadas mediante providencia de 11 de noviembre.

Igualmente, en las distintas fases de los ensayos metalúrgicos de laboratorio que se practiquen sobre los carriles descritas en el acuerdo definitivo de encomienda de gestión y pliego definitivo de prescripciones técnicas incorporados a las actuaciones mediante providencia de 13 de noviembre.

En dicha providencia se acordó unir a la causa el acuerdo definitivo de encomienda de gestión entre la Aitat y la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) para la realización de ensayos en laboratorio sobre los carriles, así como para la ejecución de ensayos de comprobación y contraste en segundo laboratorio.