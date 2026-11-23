En la campaña de besos y bailes de Pedro Sánchez y sus ministros para las elecciones del próximo 29 de noviembre ha irrumpido este lunes también Margarita Robles. La ministra de Defensa, en un intento de cazar voto femenino, protagoniza un vídeo pidiendo el voto para el presidente que arranca con la ministra tapada por la revista Lecturas cuya portada protagonizó Pedro Sánchez la semana pasada.

Defendemos los derechos de las mujeres, la paz en el mundo y las lecturas del corazón 🐶❤️ pic.twitter.com/h74mgAcsb1 — PSOE Madrid (@psoe_m) November 23, 2026

"El presidente no conquista a las mujeres con las revistas del corazón", dice la ministra, revista en mano, "lo que hace es darles derechos". En el vídeo, grabado en el centro de Madrid, dice que "las mujeres plantamos cara" a la "involución" de PP y Vox y afirma que "lo que viene asusta", mentando a Donald Trump. "Tan importante como defender los derechos de las mujeres es defender la paz. Defendemos la soberanía de España", añade Robles, que avisa de que "nos jugamos los derechos de las mujeres". El vídeo concluye con una 'toma falsa' en la que la número dos de Sánchez ojea la revista comentando "la verdad es que está guapo, menudo pájaro", el mismo apelativo que utilizó el presidente para referirse a ella en chats con José Luis Ábalos.

La número dos del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, ha utilizado el spot de Robles para recordarle a la ministra de Defensa que está pendiente que responda al reto de debatir con ella sobre Ceuta en la campaña electoral. En un vídeo publicado en las redes sociales, Álvarez de Toledo intercala intervenciones en las que se pregunta por el paradero de Robles con las imágenes de la ministra, Lecturas en mano. "¡La hemos encontrado!", se mofa la diputada, que reproduce el vídeo de Robles con subtítulos como "estaba leyendo la entrevista de su líder".

¡Hemos encontrado a Margarita Robles! pic.twitter.com/TTHUCe67yV — Cayetana Álvarez de Toledo (@cayetanaAT) November 23, 2026

Más allá de las bromas sobre el vídeo de la ministra, muy en la línea de la campaña que está protagonizando el PSOE, la diputada insiste en el ofrecimiento de un cara a cara con Robles sobre la invasión de Ceuta y la situación actual en la ciudad autónoma, oferta que le lanzó en el arranque de la campaña y que aún no ha obtenido respuesta. Entonces, Álvarez de Toledo invitó a la ministra a un cara a cara "no para hablar de los jueces, tampoco para pedirle un debate sobre el desastroso estado de las infraestructuras en España, tampoco se lo voy a pedir sobre la vivienda; hay muchos asuntos sobre los cuales podríamos debatir, pero le voy a pedir un debate para hablar de Ceuta y para hablar de la defensa nacional".

En un acto junto al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, Álvarez de Toledo le pidió rendir cuentas por su pasividad durante los días previos a la invasión y la situación actual de la ciudad, al que ahora se podrían sumar los nuevos documentos e informaciones surgidos de las investigaciones de la juez María Tardón en la Audiencia Nacional.

La ministra, sin embargo, sigue sin coger el guante mientras participa en la campaña de Pedro Sánchez, que decidió de forma sorprendente escoger a la ministra como su número dos tras un verano marcado por los enfrentamientos dentro del Ejecutivo entre Interior y Defensa, una filtración a El País sobre la presencia de buques de guerra marroquíes justo en los días de la invasión y las polémicas que han marcado la relación con el presidente del Gobierno, entre ellas la difusión de los chats con la palabra "pájara" con los que ahora bromea Robles. En su día, la ministra reaccionó con aparente indiferencia preguntada por el término e incluso dijo: "¿Por qué me voy a sentir dolida? Cada uno en las conversaciones privadas a saber lo que dice".