El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y portavoz de campaña de Frente Amplio, Pablo Bustinduy, ha puesto en duda la compatibilidad entre las creencias católicas y el voto a Vox, al considerar que las políticas defendidas por la formación de Santiago Abascal son "profundamente contradictorias" con los principios del cristianismo.

El dirigente ha compartido estas reflexiones a través de un vídeo publicado en la red social X después de participar en una entrevista en la cadena COPE, una emisora que ha descrito como "propiedad de la Iglesia y que escuchan muchos creyentes". Tras calificar la conversación radiofónica de "muy amable", Bustinduy ha planteado una pregunta: "¿Cómo puede alguien que se considera católico votar a Vox, votar a la ultraderecha?".

Para justificar su planteamiento, el ministro ha repasado algunas de las votaciones de Vox en el Congreso de los Diputados. Bustinduy ha recordado que la formación se ha posicionado en contra de la protección de los derechos de las personas con discapacidad en la Constitución, de la ley de dependencia y de la protección de las familias numerosas.

También ha criticado la postura del partido respecto a los inmigrantes y ha reprochado a sus diputados que votaran para impedir que las personas vulnerables cobrasen el bono social térmico. Una ayuda regulada, según ha señalado, por "la misma ley que permite a Abascal" percibirla. A ello ha añadido el rechazo de la formación a los impuestos sobre los grandes patrimonios, la banca, las compañías eléctricas y los grandes propietarios de viviendas.

Bustinduy ha dado un argumento tan bueno hoy en la COPE, que han tenido que publicar el corte en sus redes. El argumento es muy sencillo: no se puede ser cristiano y racista. No se puede ser cristiano y negar ayuda al pobre. En resumen: no se puede ser cristiano y de Vox. pic.twitter.com/1fpRyRCaPz — Alejandro Cencerrado (@AlejandroCence2) November 23, 2026

Críticas a Vox

Bustinduy ha reconocido que no es creyente, aunque ha asegurado que ha estudiado la teología católica y su influencia sobre los valores, la cultura y el pensamiento de la izquierda.

Desde esa perspectiva, ha sostenido que "ese afán contra los más vulnerables, ese afán contra los débiles y esa defensa férrea del poder no es propio de la religión católica". A su juicio, la defensa de la desigualdad, los intereses de los ricos y la "metabolización del racismo" responden a una tradición más vinculada a las "sociedades anglosajonas protestantes".

Frente a ese modelo, el ministro ha reivindicado los valores que, según su interpretación, han caracterizado históricamente a las "sociedades católicas" como la española, donde "siempre han primado la comunidad, lo colectivo, el afán por el otro y el cuidado a los más débiles".

Sus reproches también se han extendido a la política internacional. En concreto, ha considerado incomprensible la "sumisión absoluta de Vox respecto a Estados Unidos y a Israel", una posición que ha cuestionado recurriendo a las declaraciones del Papa.

En este sentido, ha recordado que el pontífice ha defendido que "la economía debe estar al servicio de las personas y no al revés". Asimismo, ha hecho referencia a la ocasión en la que el Papa acudió al Congreso de los Diputados y recibió una ovación en pie de los representantes de Vox.

La doctrina de la Iglesia

El ministro también ha recurrido a la figura del fallecido papa Francisco para reforzar su argumentación. Según ha recordado, cuando se referían a él como "el papa comunista", el pontífice respondía que "son los comunistas los que piensan como los cristianos".

Bustinduy ha defendido que esta afirmación encuentra su explicación en los principios de la doctrina social de la Iglesia, que, según ha expuesto, promueve la justicia social y la protección de los sectores más desfavorecidos.

"Precisamente porque la doctrina social de la Iglesia defiende la justicia social, porque el mensaje de Cristo era estar con los desheredados, era mejorar las condiciones de vida del pueblo, no era blindar los intereses de los poderosos", ha subrayado.

Finalmente, el portavoz de campaña de Frente Amplio ha aprovechado su intervención para solicitar el voto de los creyentes que compartan sus planteamientos. También ha animado a sus seguidores a difundir el vídeo entre sus familiares y amigos católicos.