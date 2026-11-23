La recta final de la campaña electoral ha estado marcada por los enfrentamientos entre los principales partidos, pero Carlos Cuesta ha puesto el foco en las dudas sobre las garantías de las elecciones del próximo 29 de noviembre. Durante su editorial en La noche de Cuesta, de esRadio, el periodista ha advertido del riesgo de un posible fraude electoral y ha cuestionado las explicaciones ofrecidas por Pedro Sánchez.

"Aquí no hay ningún miedo a perder por la vía legal. Aquí lo que hay miedo es a que se roben las elecciones", ha afirmado Cuesta, después de que el presidente del Gobierno atribuyera las sospechas sobre el voto por correo a una campaña de desinformación impulsada por la derecha y la ultraderecha.

Las urnas de cartón y la Ley de Nietos

Una de las principales denuncias del periodista se ha centrado en la instalación de urnas de cartón en los consulados españoles para recoger los votos de nacionalizados cuya participación electoral ha sido cuestionada por el Tribunal Supremo.

Cuesta ha advertido de los problemas que, a su juicio, plantea la custodia de estas papeletas, especialmente ante las informaciones sobre la supuesta ausencia de vigilancia policial. "¿Cómo garantizas que lo que entra es lo que sale?", se ha preguntado, antes de plantear el riesgo de que puedan manipularse los votos.

El director de La noche de Cuesta también ha repasado las decisiones judiciales relacionadas con la denominada Ley de Nietos. Según los datos expuestos durante su intervención, el Supremo habría ordenado excluir del censo a unos 163.000 nacionalizados después de que únicamente 90 expedientes cumplieran los requisitos exigidos.

El periodista ha responsabilizado de esta situación a una instrucción administrativa de Sofía Puente, hermana del exministro de Transportes, que, según ha denunciado, habría flexibilizado los requisitos para obtener la nacionalidad y el derecho al voto.

Además, ha recordado que el Alto Tribunal advirtió de un "peligro fundado, real y serio" para la objetividad y transparencia electoral, una expresión que Cuesta ha utilizado para justificar sus sospechas.

Los antecedentes de fraude electoral

El periodista también ha recuperado las controversias relacionadas con las elecciones generales de julio de 2023, cuando los sindicatos de Correos denunciaron retrasos en la tramitación de cientos de miles de votos postales. En este contexto, ha mencionado a Leire Díez y su supuesta participación en el equipo encargado de gestionar el voto por correo.

Asimismo, ha repasado varias investigaciones judiciales por presuntas irregularidades electorales en municipios gobernados o disputados por el PSOE.

Entre ellas ha destacado el caso de Albaida del Aljarafe (Sevilla), donde se investiga una posible manipulación del voto postal en las municipales de 2019 y 2023, y el de Mojácar (Almería), donde una operación de la Guardia Civil destapó una presunta trama de compra de votos mediante pagos de entre 100 y 250 euros.

También ha mencionado una investigación en Pozuelo de Calatrava (Ciudad Real), relacionada con el supuesto ofrecimiento de 120 euros por voto.

Cuesta ha vinculado estos episodios con las controversias que rodearon distintos procesos internos del PSOE. En concreto, ha recordado las denuncias sobre el censo del congreso socialista madrileño de 2012, unos mensajes atribuidos a Santos Cerdán y Koldo García sobre la introducción irregular de papeletas en las primarias de 2014 y las disputas por las urnas durante el Comité Federal de 2016.

También se ha referido a las sospechas sobre la gestión de avales en las primarias socialistas de 2017.

Críticas a Sánchez

Más allá de las cuestiones electorales, Cuesta ha cuestionado la campaña del "amor" y la moderación que, según ha señalado, intenta proyectar Pedro Sánchez frente a Alberto Núñez Feijóo.

El periodista ha contrapuesto ese discurso con las declaraciones de Diana Morant sobre las "cuatro bofetadas" a un adversario político y con los ataques sufridos por candidatos y sedes del PP y Vox.

También ha criticado la respuesta del presidente a las peticiones de disculpas por los accidentes ferroviarios de Adamuz y Urda, reprochándole que planteara la posibilidad de pedir perdón en condicional. "Eso no es pedir perdón", ha sentenciado.

Cuesta ha terminado su intervención insistiendo en que las sospechas electorales no pueden descartarse como simples teorías conspirativas y reclamando mayores garantías para el proceso.

"Lo que no entiendo es cómo todavía hay gente que se fía del voto por correo", ha concluido.