El decorado montado por José Luis Rodríguez Zapatero se desintegra por momentos. Julito Martínez, el presunto testaferro del expresidente socialista, está colaborando con la Justicia. Y una de las cuestiones que ya ha certificado vuelve a apuntar al negocio del oro en la Venezuela de Nicolás Maduro. Julito ha confirmado que su estructura intervino al máximo nivel en las concesiones mineras venezolanas.

El juez Calama ya tiene información que avala que el liderazgo en todo el entramado de Zapatero era tan directo y evidente que hasta los listados de los clientes a los que había que cobrar por medio de las sociedades instrumentales los pasaba él mismo. No estaban en Análisis Relevante y él hacía consultorías. Eso es simplemente otra mentira. Él pasaba los clientes a los que había que cargar pagos. Y unos de los clientes con los que se mantuvieron relaciones eran los hermanos chavistas Amaro Chacón.

Julito ha declarado y confirmado datos clave de esta relación en un área de negocio muy concreta: la de las concesiones mineras, cuando todo el mundo sabe que unas de las concesiones más polémicas y usadas por la narcodictadura han sido las del oro. A nivel internacional, Julito Martínez gestionaba licencias mineras directamente con la entonces vicepresidenta (y actual presidenta) de Venezuela, Delcy Rodríguez. Y es de sobra conocida la muy buena relación que mantiene desde hace mucho tiempo Zapatero con la narcodictadora.

El juez Calama se ha interesado por los trabajos que Julito realizó para los hermanos Amaro Chacón. Y ahí el presunto testaferro de Zapatero ha confirmado que fue el primer cliente de Análisis Relevante, una de las principales firmas del entramado empleado por Zapatero. Para ellos, Julito hacía una labor de acompañamiento a los hermanos Amaro que se basaba, en el caso concreto de su gran concesión minera, por ejemplo, en los vuelos o desplazamientos necesarios y en la interlocución con la parte pública, que era el Ministerio de Minas y la CVM, la Corporación Venezolana de Minería. Traducido, que se mantenía el contacto con el Gobierno de Maduro. También llevaban a cabo actuaciones en tema administrativo, permisos, la misma interlocución con el máximo nivel -ministro o presidente de la CVM-

Julito, de hecho, ha confirmado que durante todo el tiempo de operatividad, como mínimo ha habido tres ministros en materia de minas y otros dos o tres presidentes de la CVM. La familia Amaro Chacón, además, no se limita a las concesiones mineras. Tiene actividad "en el sector agro y en muchos sectores", como señaló Julito. Y el contrato inicial con Análisis Relevante llega al entramado porque conocían previamente a Zapatero.

Las sospechas sobre el cobro de Zapatero por medio del oro venezolano no son nuevas. Se han publicado innumerables informaciones que han aludido a la posibilidad de que el propio expresidente se hubiese beneficiado de una de esas concesiones mineras. Y uno de los que avaló esa tesis fue el propio Hugo 'Pollo' Carvajal. El que fuera jefe de los servicios de inteligencia de Hugo Chávez, quien llegó a dejar por escrito en la Audiencia Nacional española esa cuestión y hasta la ubicación de la supuesta concesión de la que se habría beneficiado Zapatero.