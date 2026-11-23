El adelanto de Pedro Sánchez de las próximas elecciones generales para el 29 de noviembre frenó la imputación inmediata del PSOE en el caso de las cloacas.

Pedro Sánchez anunció la convocatoria de elecciones anticipadas para el 29-N el pasado 5 de octubre. El PP, personado en el caso de las cloacas como acusación popular, solicitó la imputación del PSOE como persona jurídica por varios delitos. La Fiscalía Anticorrupción apreció entonces indicios de delito, pero consideró "prematura" la imputación a la espera de practicar una serie de diligencias. Por su parte, el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, resolvió que no había lugar "a atribuir en este momento la condición de persona jurídica investigada al Partido Socialista Obrero Español". El magistrado enumeraba además en el mismo auto una serie de diligencias pendientes antes de imputar al Partido Socialista, entre ellas, la citación como investigado del ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que "el adelanto electoral de Pedro Sánchez ha conseguido frenar la imputación del PSOE como persona jurídica en el caso de las cloacas del PSOE. La imputación está decidida desde hace tiempo y es inevitable con los indicios hallados por los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO). En el marco de la instrucción de este procedimiento se acordó practicar las diligencias indispensables y las demás dejarlas para después de las elecciones generales del 29-N para que no se acuse a nadie de interferir en los resultados de los comicios".

"Las argumentaciones de la Fiscalía Anticorrupción y del juez Pedraz son simplemente una coartada, una excusa para retrasar unas semanas la imputación del PSOE de Pedro Sánchez hasta después del 29-N. Si no se llega a producir el adelanto electoral, la imputación del Partido Socialista podría haber sido acordada a lo largo del mes de octubre o noviembre, era inminente".

Las mismas fuentes consultadas por LD señalan que "a pesar de las elecciones generales del 29 de noviembre, a día de hoy, no se puede descartar que la imputación del PSOE en el caso de las cloacas se materialice antes de finalizar el actual año 2026. Es decir, justo después de los comicios".

"Cabe destacar que el PSOE también es investigado por presunta financiación ilegal por el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno. Esta imputación del Partido Socialista también se hará realidad, pero posiblemente tras las Navidades, o en los primeros meses de 2027. La investigación ha avanzado mucho y ha dado resultados muy fructíferos", concluyen.

Pedraz estudia la imputación del PSOE, al menos desde mayo

Tal y como desveló este diario el pasado mes de junio, Pedraz se planteaba imputar al PSOE de Pedro Sánchez por un delito de organización criminal o de cohecho. Todo ello, por la participación activa de la formación política en las actividades delictivas de la cloaca del PSOE. El auto del magistrado Santiago Pedraz, en el que se acordó la entrada en la sede del PSOE en la calle Ferraz del pasado 27 de mayo, anticipa ya la posible imputación del Partido Socialista como persona jurídica por un delito de organización criminal.

Pedraz destacó en su auto que "un elemento especialmente significativo y, al mismo tiempo, demostrativo de esta unidad de acción y dirección se evidencia de la forma en la que fueron sufragados los costes y satisfechas las necesidades logísticas de la actividad investigada. Al mismo tiempo, el análisis de estos extremos también incide en el rol superior ostentado por Santos Cerdán, en tanto en cuanto este, como Secretario de Organización del PSOE, habría puesto a disposición de la estructura criminal la propia estructura del partido, que desde sus inicios soportó el coste de la actividad investigada, permitió que esta se sirviese de su personal para el desarrollo de funciones administrativas, aportó sus dependencias para la celebración de reuniones, o soportó el coste de la logística de algunos de sus miembros".

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