El debate electoral de RTVE reunirá este lunes 23 de noviembre a los representantes de ocho formaciones políticas con grupo parlamentario en el Congreso, a seis días de las elecciones generales del 29-N. El encuentro comenzará a las 22:00 horas, estará moderado por Xabier Fortes y podrá seguirse en directo por televisión, radio e internet.

La cita tendrá lugar en los estudios de Prado del Rey, en Madrid, y contará con una duración aproximada de 90 minutos. El formato permitirá a los portavoces exponer sus propuestas y confrontar sus posiciones en uno de los últimos grandes encuentros de la campaña electoral.

¿A qué hora empieza el debate de portavoces?

El debate a ocho de RTVE arrancará a las 22:00 horas de este lunes 23 de noviembre y se prolongará previsiblemente hasta las 23:30 horas.

No obstante, la cobertura especial de la cadena pública comenzará antes. A partir de las 20:45 horas, Pepa Bueno conducirá un programa previo en el que se analizarán las claves de la campaña y se repasarán los preparativos del encuentro. El espacio contará con la participación de analistas y periodistas como Iván Redondo, Carlos Cué, Marta Nebot, Lola García, José Antonio Vera y Pablo Montesinos.

Debate a 8 entre portavoces parlamentarios antes de las elecciones generales, en directo

En RNE, la programación especial comenzará a las 21:30 horas, con Lara Hermoso al frente del dispositivo informativo desde el programa 24 Horas.

¿Dónde ver el debate a ocho en directo?

Los espectadores podrán seguir el encuentro en directo a través de La 1, el Canal 24 Horas, TVE Internacional y la plataforma RTVE Play. También estará disponible en RTVE.es.

Por su parte, quienes prefieran escuchar las intervenciones podrán hacerlo a través de Radio Nacional, Radio 5 y Radio Exterior.

Una vez finalizado el debate, RTVE ofrecerá un espacio de análisis para repasar los principales mensajes de los participantes y recoger las reacciones de los partidos.

¿Quiénes participan en el debate de RTVE?

El encuentro reunirá a ocho representantes de las formaciones políticas con grupo parlamentario en el Congreso. Estos son los participantes y los partidos a los que representan:

El debate estará moderado por el periodista Xabier Fortes y tendrá un formato dividido en tres bloques temáticos.

Los tres temas que se abordarán en el debate

Los portavoces parlamentarios debatirán durante aproximadamente una hora y media sobre tres grandes asuntos que centran parte de la campaña electoral:

Vivienda y Estado del bienestar: las propuestas de las formaciones en materia de políticas sociales y acceso a la vivienda.

las propuestas de las formaciones en materia de políticas sociales y acceso a la vivienda. Economía, empleo e infraestructuras: la situación económica, el mercado laboral y las infraestructuras.

la situación económica, el mercado laboral y las infraestructuras. Clima sociopolítico y pactos: las relaciones entre los partidos y los posibles acuerdos políticos tras las elecciones.

Al término del encuentro, cada uno de los ocho participantes dispondrá de un minuto de oro para cerrar su intervención y dirigirse a los ciudadanos de cara a la cita electoral del próximo 29 de noviembre.

El último debate electoral será el jueves

El debate a ocho de RTVE no será el último encuentro de la campaña. El próximo jueves 26 de noviembre se celebrará un debate a cuatro entre los candidatos a la presidencia del Gobierno del PSOE, PP, Vox y Frente Amplio.

Esta cita, organizada por la Academia de Televisión, tendrá lugar tres días antes de las elecciones generales del 29-N y supondrá el último gran enfrentamiento entre los principales candidatos antes de acudir a las urnas.