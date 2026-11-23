El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado finalmente que la líder del clan de los Rocho, Cintia Rocho, comparezca por videoconferencia desde la sede judicial de Badajoz este martes, cuando declarará como testigo en el caso de las cloacas del PSOE.

Cintia Rocho había pedido al juez de la Audiencia Nacional que le ofreciera escolta para acudir a declarar como testigo en el caso de las cloacas del PSOE. "Pongo en conocimiento del Tribunal que desde hace años vengo sufriendo amenazas de muerte", explicaba Cintia Rocho al magistrado, al que le recordaba que su padre y su hermano ya han sido asesinados tras recibir amenazas similares. Cintia temía el desplazamiento desde Badajoz hasta la sede de la Audiencia Nacional, situada en la capital del país. Además, le pedía una dependencia para su uso exclusivo en la sede judicial el día de la declaración.

"Dada cuenta, recibido el anterior escrito NºRº 68497/2026 (acont.15335) presentado por Cintia Rocho en su propio nombre y bajo la dirección letrada de Raúl Montaño Hermosell, únase, visto lo solicitado, se acuerda la declaración de Cintia Rocho en calidad de testigo el día 24.11.2026 a través de videoconferencia. Excediendo la competencia por este órgano judicial solicitando cualquier tipo de protección policial que se interese, se solicite en su caso a la policía", asevera en una providencia el magistrado, que se desmarca de las medidas de seguridad que pidió Cintia Rocho.

La Fiscalía Anticorrupción ya había propuesto esta solución después de valorar el riesgo real de las amenazas de muerte: "En cuanto a las medidas de protección solicitadas por la misma como consecuencia de las amenazas que la misma viene sufriendo desde hace años y por las que entiende se debe hacer una valoración urgente del riesgo que su desplazamiento en hora y sede conocida para prestar declaración, la Fiscalía no se opone a que se acceda a que dicha testigo preste declaración por videoconferencia". Ello, según las fiscales, evitaría el riesgo en el desplazamiento.

La líder del clan del narcotráfico ha expresado en varios medios de comunicación que el exjuez Luis Sáenz de Tejada —socio de las presuntas prácticas ilícitas de Leire Díez en Badajoz— le contactó para "eliminar" a la juez que instruía el caso de David Sánchez, Beatriz Biedma. Sáenz de Tejada ha pedido anular su citación como testigo hasta en dos ocasiones y ha negado pedirle que "eliminase" físicamente a Biedma. Ha asegurado que pedía "eliminarla de un procedimiento".