Mucha desesperación e incomprensión en el consulado de España en Miami. Varias personas residentes en Estados Unidos han contactado con Libertad Digital y esRadio para denunciar situaciones caóticas y surrealistas por parte de los funcionarios que han llevado a españoles a no poder votar o a que su voto acabe siendo nulo. Todo ello, pasando por el peaje de tener que hacer colas de más de cuatro horas.

María, una española residente en Miami, ha denunciado que para votar por correo tenía que descargar las papeletas de internet. "Cuando yo descargo las papeletas, la del Senado es blanca, tanto en la pantalla del ordenador como al imprimirla sale blanca. En las instrucciones de completar el voto para enviarlo por correo te pone: introduce la papeleta sepia del Senado en el sobre sepia".

María relata que se vio obligada a desplazarse al consulado: "Tal y como están las cosas a mí me dio miedo, digo, verás tú a ver si me van a dar el voto nulo porque el papel es blanco. Me voy al consulado y voto en persona y cojo la papeleta para mi marido y me la llevo a casa y que él vote por correo, pero con un papel sepia".

Sin embargo, no obtuvo fortuna: "Me voy el sábado por la mañana al consulado. Unas colas, pero increíbles. Entonces me acerco a la puerta para intentar hablar con la persona que está ahí y decirle: mira, yo no vengo a votar. Solo quiero llevarme papeletas con los sepia porque está ocurriendo esto. Uy, no, no, eso es un desastre y me cierra la puerta en la cara. Me sigo quedando haciendo cola y ya cuando llego por ahí pico y veo que eso no avanza y que eso iba a cerrar al mediodía, me voy a mi casa y digo, bueno, pues ya volveré", lamenta la española residente en Estados Unidos.

Según cuenta a Libertad Digital, "en esa cola había una amiga más adelante y me llama después a las tres de la tarde y me dice: Mira, he conseguido votar. Llevaba allí desde las 11:00 de la mañana. Ha tardado 4 horas, dice, pero olvídate. No solo no había papeletas con sepia, que eran todas blancas, sino que se habían acabado los sobres sepia del Senado y estaban cogiendo sobres blancos del Congreso y le ponían una pegatina encima poniendo Senado". "Si ya es nulo el voto al Senado con la papeleta de color blanca, con el sobre lo dudo mucho más", lamenta.

No solo hubo errores con el color de las papeletas, también los hubo con las circunscripciones: "Esta niña es de Canarias y me dice que cuando llega a votar la papeleta que le daban era de Las Palmas en vez de La Palma, que no son los mismos senadores, claro. Hubiera sido otro voto nulo si ella no se da cuenta, pero tuvo que decir, oye, que no, que es que esta no es mi papeleta, que mi circunscripción es otra. Bueno, tuvo que pelearlo para que le dieran la papeleta correcta".

"Menos de la mitad éramos españoles"

María explica también que en las colas interminables había muy pocos españoles. "Era todo el mundo de otros sitios menos españoles. Mucho latinoamericano". Esto cuadra con las nacionalizaciones masivas del Gobierno de Pedro Sánchez, que ha concedido en los últimos años el pasaporte español a cientos de miles de sudamericanos con la Ley de Nietos.

Y para más inri, según cuenta esta española a Libertad Digital, los funcionarios de los consulados le decían a la gente: "Coge un papel de estos blancos, ponlo en el sobre y lo metes en esta urna. ¿Cómo que coge un papel? Tendré que coger el de mi partido, el que yo quiero votar. Hay gente mayor que lo mismo ni se está dando cuenta de lo que está haciendo". "Lo más gordo me parece lo de que el primer día de votación ya se les hayan acabado los sobres del Senado y que, por supuesto, las papeletas en ningún momento fueron sepia", insiste a este periódico.

"No me encuentran en el registro"

Paula Calero, otra de las españolas residentes en Miami, ha relatado a Libertad Digital su odisea para votar. Según cuenta, en el consulado no han podido localizar su documentación de ninguna de las maneras. "Me dicen que no me encuentran, que no me encuentran por mi pasaporte, por lo que sea en el registro, que no me encuentran. Me dice, espera que vamos a mirar de otra manera, en el registro de matrículas de no sé qué, tampoco me encuentran. Y yo ya con los nervios busco por todos mis e-mails y consigo el e-mail donde me dan de alta, donde consta que estoy registrada con mi número de matrícula y todo". "O sea, ya tienen mi número de matrícula como para asegurar que puedo votar y para encontrarme. Cogen el teléfono y todo para buscarlo y aun así son tan ineptos. Y me dicen que es que no me encuentran y que no puedo votar".

Y no es la única: según añade, les ha pasado a más españoles que conoce. "Si en un círculo tan cercano ya ha pasado lo mismo que a la mayoría de las personas que les está pasando. Además de que hemos tenido que hacer dos horas y algo de cola para poder votar. Tienen una fama horrible. Los emails nunca los contestan, siempre ponen pegas para todo, nunca te solucionan nada".

"Y me parece cómico que me pasa a mí siendo nacidísima en España. El 70% de la gente que había votando no era española, que no lo veo mal, pero tranquilamente la mayoría han votado. Y mira lo que me ha pasado, pero es que le está pasando a mucha gente". "Pero luego viene el nieto del nieto de no sé quién, que nunca ha pisado España, que no tiene ni puta idea de España, y sí que está pudiendo votar a última hora por encima del Supremo. Por encima de lo que digan y por encima de todo porque a Sánchez le apetece", critica esta española residente en Estados Unidos.

"No solo me está pasando a mí, que está habiendo muchas quejas de gente que ni se queda sin votar, de gente que no la encuentran. Esto es el sistema. Para lo que les interesa, números uno, para eso sí, viva la inteligencia artificial, tecnología máxima, pero para lo que no les interesa, todavía estamos con las maquinitas de la prehistoria y así pasa lo que pasa en este caso, en cosas peores, que muere gente y todo como en los trenes", concluye Paula Calero.