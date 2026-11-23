El expresidente del Gobierno, Felipe González, ha contestado a José Bono y su petición de que no hiciera "el tonto", en alusión al anuncio de González de que votaría en blanco este 29 de noviembre tras meses de feroces críticas al sanchismo. En declaraciones a Antena 3, González ha dicho, sobre las declaraciones de Bono: "Yo ya he votado. Soy una persona seria, no como otros".

El expresidente del Congreso de los Diputados y exministro de Defensa se refirió a González en un acto electoral en Alcázar de San Juan este fin de semana. Bono, que compartió mitin con la cabeza de lista del PSOE al Congreso de los Diputados por la provincia de Ciudad Real, Isabel Rodríguez; el también expresidente regional, José María Barreda, y la candidata socialista número uno al Senado por la provincia, Rosa Melchor, se refirió al anuncio de González de hace unas semanas de que no votaría a Pedro Sánchez.

"Algunos días se te va el tiro"

"Felipe, haz el favor, hombre, no hagas el tonto. El PSOE te debe mucho a ti, pero tú más al PSOE", dijo el socialista. "Que nosotros te queremos, que nosotros te admiramos, que nosotros estamos esperando que, oye, cuando ya se tienen ciertos años, yo tengo 76, algunos días se te va el tiro, ¿no? Pues si se te ha ido, recupéralo, porque el PSOE te debe mucho, mucho a ti. Pero tú más al PSOE", dijo.

También se refirió a Pedro Sánchez para reconocer que con él ha tenido discusiones "y hay cosas en las que no hemos estado de acuerdo". "Pero os voy a decir una cosa, siempre, siempre, siempre he encontrado a un hombre elegante, a una persona intelectualmente respetuosa, a alguien que España merece como presidente del Gobierno", afirmó.

López: "Nos duele"

Este lunes, desde el Gobierno han vuelto a cargar contra Felipe González y su voto en blanco al hilo de las palabras de Bono. El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha dicho en una entrevista en la cadena SER que "nos duele y no entendemos esa posición", porque "seguimos reivindicando la mejor parte de su obra de modernizar este país en los años 80", aunque "también tuvo una parte mala".

"No comprendemos esa posición", ha asegurado López, que ha añadido que "Felipe ya emite otra frecuencia, ya no le siguen las personas que votan al PSOE". En este sentido, el ministro y líder también del PSM ha asegurado que tiene una "discrepancia de fondo" con González, porque "si algo bueno ha hecho Pedro Sánchez es demostrar que un Gobierno de izquierdas hace cosas de izquierdas".

El ministro ha señalado que en otros países "la izquierda ha muerto por abandonar su espacio" y ha apuntado que "ha muerto en Francia, ha muerto en Grecia y ha muerto en Italia". A este respecto, ha destacado que, en España, "estuvo a punto", porque "tuvimos la amenaza del sorpasso, pero valoró que "Sánchez llevó al Gobierno" esas políticas.

Así, lo ha hecho, a su juicio, "cuando ha dicho que no sube el gasto en defensa enfrentándose a Trump, o cuando ha subido el salario mínimo; o cuando ha hecho una reforma laboral que hace contratos estables a pesar de que le decían que eso iba a destruir empleo, o cuando ha ido a Europa a defender los fondos o la lucha contra el cambio climático, o cuando tiene la valentía de defender la inmigración con derechos".

"Esa valentía y que la izquierda haga cosas que se espera de ella, es lo que hace que podamos estar en condiciones de volver a ganar ahora ocho años después", ha zanjado el ministro.