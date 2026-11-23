El expresidente del Gobierno, Felipe González, se ha explayado sobre las razones de su voto en blanco en estas elecciones del 29 de noviembre. González ha participado este lunes en unas jornadas sobre fondos históricos y Transición junto a Juan Carlos Rodríguez Ibarra y tanto fuera como dentro del evento, se ha referido a la gestión de Pedro Sánchez y a sus motivos para no apoyarle en estos comicios, en una decisión contraria a la de otros compañeros de generación. Precisamente este fin de semana, varios miembros del núcleo duro del primer Gobierno de González, con exministros como Javier Solana, José María Maravall, Joaquín Almunia, Carlos Solchaga, Narcís Serra, Claudio Aranzadi y el expresidente andaluz Manuel Chaves, además de la primera mujer de Felipe González, Carmen Romero, firmaron un escrito pidiendo el voto a Sánchez ante "la involución" y el "recorte" de derechos conquistados que traería un Ejecutivo de PP y Vox.

También este fin de semana, José Bono se refirió a González en un acto electoral en Alcázar de San Juan junto a Isabel Rodríguez y José María Barreda, en el que pidió al expresidente no hacer el tonto con el voto: "Felipe, haz el favor, hombre, no hagas el tonto. El PSOE te debe mucho a ti, pero tú más al PSOE", dijo el socialista. "Que nosotros te queremos, que nosotros te admiramos, que nosotros estamos esperando que, oye, cuando ya se tienen ciertos años, yo tengo 76, algunos días se te va el tiro, ¿no? Pues si se te ha ido, recupéralo, porque el PSOE te debe mucho, mucho a ti. Pero tú más al PSOE", dijo. De Sánchez, apuntó que pese a sus diferencias, siempre ha visto en él "a un hombre elegante, a una persona intelectualmente respetuosa, a alguien que España merece como presidente del Gobierno".

González ha dejado claro este lunes lo que piensa tanto de Bono como de sus excompañeros hoy sanchistas y también del propio Sánchez. Antes de entrar en el acto, a preguntas de la prensa, el expresidente ha revelado que ya había votado. Sobre las palabras del exministro de Defensa, ha respondido: "No sabe cómo se lo agradezco. Yo sé que él lo hace 'pro bono'. Por tanto, no hay ningún problema. Se lo agradezco muchísimo". Después, ha apostillado: "Soy una persona seria, no como otros".

Ya en el interior, y aunque ha dicho que no quería hacerlo, González ha seguido hablando de los que continúan apoyando a Sánchez. "No andan más que tirándome de la lengua para que explique cómo es posible que un Gobierno de una democracia occidental se pase cuatro años sin presupuestos", ha señalado sobre el Ejecutivo de Sánchez. No es que no cumplan "el mandato constitucional", ha precisado, es que es una situación "sin parangón". "Bono dice que me lo vuelva a pensar. Que se lo vuelva a pensar él", ha respondido. "Y que por favor lo haga en serio, y mire lo que ha sido su responsabilidad como ministro de Defensa, que mire para Bildu, por favor; que mire para una amnistía autoconcedida y señalada después de decir que no".

"¿Que me lo piense yo? Que se lo piense él" y "los abajo firmantes, que se lo piensen. Y si no se lo van a pensar, que se callen; y si no se quieren callar, que no me hagan hablar", ha dicho un visiblemente molesto González. El expresidente ha asegurado que no quería "entrar en campaña" en la última semana porque se trata de su partido, "el mío, el que nos está llevando a este basural". "¿Cómo no me va a doler? Que dejen pasar estos días sin tirarme de la lengua", ha señalado el expresidente añadiendo que hay "mil razones por las que el liderazgo de un país no puede ser mercenario. Punto".

El "humor" tras las tragedias de Adamuz y Urda

En su intervención, también ha hablado de las catástrofes ferroviarias de Adamuz y Urda, con nuevos mensajes al Gobierno de Pedro Sánchez. En opinión de González, aún "queda bastante por fiscalizar" y ha lamentado que "la memoria enflaquezca cada vez más y ya no nos acordemos de los muertos" de ambos siniestros.

"No es posible que se olviden" estos accidentes, en torno a los cuales "todavía claman los muertos que alguien les pida perdón", ha añadido. Ha subrayado la importancia de que "no se olvide a las personas que han sufrido" en estos accidentes, "que se podían y debían haber evitado".

"Ya no recordamos a los muertos de Urda y menos a los de Adamuz", ha lamentado González, añadiendo que "todavía hay gente que no pierde el supuesto humor" cuando "quedan bastantes hospitalizados". "Yo suelo hacer casi todo con sentido del humor y esta situación me ha hecho perder el humor. Olvidas más el dolor que la fiesta", ha afirmado el expresidente.

Por otra parte, González ha defendido la Transición, un proceso que "nunca se había intentado previamente" en España y que tuvo el objetivo de "ponerse de acuerdo en lo esencial, no en el concepto que tenía cada uno del país, pero sí en lo esencial".

El expresidente del Gobierno ha afirmado que la intención "no era realizar una Constitución militante, donde unos ganaran y otros perdieran", y aunque ha reconocido que "el equilibrio no era total", "cabían todos los españoles pensaran lo que pensaran". Además, ha recordado que la carta magna logró, por ejemplo, "el mayor apoyo social" en Cataluña.

En otro momento de su intervención, ha dicho que "no es lo mismo la 'potestas' que la 'autoritas', pues "quien tiene 'potestas' posee el Boletín Oficial del Estado (BOE) pero no tiene la autoridad moral". "Cuando se le acaba el BOE no le queda nada, el vacío más absoluto", ha agregado. "Contar con 'potestas' pero no 'autoritas' lleva a situaciones como las que se viven en estos momentos, y son muchos los ejemplos en el mundo que se pueden poner", ha incidido.