La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha desestimado en un auto el recurso interpuesto por el PSOE para que se tomase declaración como investigados en la pieza Kitchen del caso Tándem a la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, al empresario Ignacio López del Hierro y al representante legal del partido.

El Partido Socialista interpuso un recurso de apelación contra el auto dictado por el Tribunal Central de Instancia número 5 de esta Audiencia Nacional por el que se desestimaban sus pretensiones. El PSOE había pedido la imputación de estas tres personas en base a unos audios que se encuentran incorporados a la causa y de los cuales la formación política precisa que pueden contener indicios de criminalidad.

Sin embargo, la Audiencia Nacional ha señalado en un auto, al que ha tenido acceso Libertad Digital, que esta posible relevancia penal ya ha sido analizada. De esta manera, la Audiencia Nacional desestima las pretensiones del PSOE y confirma el auto recurrido por la formación socialista.

"Desestimar el recurso de apelación interpuesto por el Procurador de los Tribunales Don Roberto Granizo Palomeque en nombre y representación de Partido Socialista Obrero Español (PSOE), debiendo confirmar el Auto de 26 de enero de 2026, complementado por otro posterior de 9 de julio del mismo año, dictados por el Tribunal Central de Instancia, Sección de Instrucción, Plaza número 6 de esta Audiencia Nacional, y con declaración de oficio de las costas procesales causadas en la presente instancia", señala el auto sobre su resolución ya dictada sobre este asunto.

"Esta pretensión, en el momento actual y a la fecha de la resolución del presente recurso no puede llevarse a cabo por cuanto que los hechos objeto de la Pieza número 7 (caso Kitchen) ya han sido enjuiciados y está pendiente de dictarse la correspondiente sentencia, por lo que la incorporación de esos audios al procedimiento no tendría ninguna consecuencia práctica ni podría efectuarse ningún tipo de valoración judicial, puesto que el acto del juicio oral ya ha finalizado", recuerda la Audiencia Nacional.

De igual manera, desde el tribunal señalan que las pretensiones del Partido Socialista son "inviables" y critican que en su escrito cargasen contra el auto del año 2023 donde se denegaba la reapertura del procedimiento contra Cospedal. "El referido Auto dictado en apelación en virtud de un recurso interpuesto por el propio Partido Socialista Obrero Español, al que se adhirieron otras partes personadas, tenía por objeto precisamente lo que ahora se pretende, la reapertura en virtud de los autos que la Policía había puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción, y dicha resolución devino firme, ya que no cabía recurso ordinario alguno", explican.