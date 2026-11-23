Golpe del árbitro electoral a los sesgos ideológicos en la televisión pública. La Junta Electoral Central (JEC) ha acordado iniciar un expediente sancionador contra la presentadora Silvia Intxaurrondo al apreciar indicios de que vulneró los deberes de neutralidad exigidos a los medios públicos. El organismo regulador atiende así la reclamación formal interpuesta por la representación de Vox frente a la periodista y la dirección de la cadena estatal.

Los hechos denunciados se produjeron en el espacio La Hora de La 1 al día siguiente de que el líder de la formación, Santiago Abascal, acudiera como invitado a La Revuelta, el programa que conduce David Broncano en la franja nocturna de la cadena. Desde el plató matinal, Intxaurrondo dedicó parte de su emisión a poner en duda la legitimidad de dar voz al dirigente político en los canales de titularidad estatal.

Entre sus intervenciones, la presentadora llegó a plantear a la audiencia si "la pregunta de fondo a la que debemos responder es si la extrema derecha debe tener cabida en una televisión pública", valorando que "da la sensación que tiene que tener una cabida acotada porque supone un riesgo". Asimismo, lanzó cuestiones al debate sobre si la televisión estatal puede "ser neutral si tiene el deber de defender los derechos fundamentales y la igualdad" y sobre "dónde acaba el pluralismo y empieza la normalización de los discursos discriminatorios".

En su defensa, tanto la Corporación RTVE como la propia periodista alegaron ante la JEC que las reflexiones formaban parte de un análisis periodístico sobre el papel de los medios de comunicación y que se dio cabida a posturas discrepantes que defendían la presencia de todas las opciones legalmente constituidas.

Sin embargo, la resolución de la JEC concluye que existen motivos fundados de que sus palabras infringieron las exigencias de neutralidad informativa fijadas en el artículo 66.1 de la Loreg. Por ello, además de incoar el expediente sancionador a Intxaurrondo, la Junta ha exigido a RTVE que extreme el rigor en el cumplimiento del pluralismo político y la igualdad durante el periodo electoral.