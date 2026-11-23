Los ingresos de la mujer del secretario de Estado de Telecomunicaciones Antonio Hernando, Anabel Mateos, experimentaron un aumento considerablemente desde que comenzó a trabajar en la consultora del socialista andaluz Gaspar Zarrías, investigada por el juez que instruye la causa de las cloacas del PSOE.

Anabel Mateos forma parte actualmente de la Secretaría adjunta a Organización y de Transparencia y Acción Democrática del Partido Socialista. El PSOE explica en su página web que ha sido diputada provincial en la Diputación de Almería en dos mandatos consecutivos: 2015–2019 y 2019–2023. Mateos también ha sido concejala en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar en las mismas legislaturas. Con anterioridad desempeñó el cargo de coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Juventud en Almería y fue directora de la Oficina de Atención al Estudiante de la Universidad de Almería en 2007.

Según la información de la Diputación de Almería en la declaración de intereses del año 2019 se precisaba que desempeñaba el cargo de concejala en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar y en su declaración de la renta figuraba que la base imponible de su Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) era de 43.119,92 €. Sin embargo, en la siguiente declaración que figura en el portal oficial, la de 2021, se especifica que esta base imponible aumentó hasta los 134.862,27 €.

Esto coincide con que en este mismo documento declaró que había llevado a cabo actividades privadas por cuenta ajena relacionadas con la consultora de Gaspar Zarrías y se especificaba que únicamente le dedicaba el 25% de su jornada a esta tarea. Al año siguiente, en 2022, la cifra se reduce ligeramente hasta los 116.365,37 € y en 2023 la cifra reflejada en la declaración de interés desciende hasta los 88.155,94 €.

Por otro lado, en la página oficial del Partido Socialista se ofrece un perfil de Anabel Mateos donde se omiten las empresas en las que estuvo en su paso por el sector privado. "Durante su etapa universitaria, formó parte del Consejo de Gobierno de la Universidad de Almería y de su Consejo Social. En el sector privado, cuenta con una trayectoria de más de doce años de experiencia, desarrollada, entre otros sectores, en el de la consultoría empresarial", señala únicamente la página web del PSOE.

Zaño S.L. y Antonio Hernando

Zaño S.L. es la empresa de Gaspar Zarrías señalada por el titular del Juzgado de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, en la causa de las cloacas del PSOE. El propio Gaspar Zarrías señaló en su declaración como imputado el pasado mes de abril ante el magistrado titular del Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid, Arturo Zamarriego, que había pagado 16.000 euros a la fontanera socialista Leire Díez para que realizase un informe sobre el comisario José Manuel Villarejo.

De igual manera, en esa misma declaración Zarrías precisó al juez que entonces llevaba una parte del caso de las cloacas que pagó a Díez 4.000 euros durante cuatro meses. El informe sobre el comisario Villarejo que le pidió a Díez buscaba averiguar si el comisario se encontraba detrás de la causa de los ERE de Andalucía.

Por su parte, Antonio Hernando también declaró ante Zamarriego y reconoció ante el juez una reunión con la fontanera socialista. En este encuentro precisó que estuvo el entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y su mano derecha, Juanfran Serrano.

Según su versión, el secretario de Estado de Telecomunicaciones fue convocado por alguien de la Secretaría de Organización que entonces dirigía Cerdán, pero no fue capaz de recordar quién fue. El encuentro se produjo en una sala de reuniones de la sede del PSOE en Ferraz.

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