La Comisaría Provincial de Policía Nacional de Palencia ha sufrido durante esta madrugada un ataque con varios cócteles Molotov. Los autores lanzaron los artefactos por la parte posterior de las instalaciones, donde se encuentran estacionados los vehículos policiales. Uno de los dispositivos incendiarios llegó a explosionar, mientras que los responsables tuvieron que abandonar una mochila con otros cuatro o cinco cócteles sin detonar.

La rápida intervención de los agentes evitó que el ataque tuviera consecuencias mucho más graves para los funcionarios, las instalaciones y los vehículos policiales. El hecho se produce tan sólo una semana después del apuñalamiento de un policía en la Comisaría de Medina del Campo (Valladolid) y menos de un mes después del asesinato de otro agente en Oviedo al estallar una mochila-bomba tras una discusión vecinal.

El Sindicato Unificado de Policía (SUP), uno de los sindicatos mayoritarios del cuerpo, ha expresado su indignación por el ataque y ha denunciado que llevaba meses advirtiendo de los problemas de seguridad en distintas dependencias policiales. Dice que sus delegados de prevención de riesgos laborales habían identificado deficiencias, elaborado informes y presentado escritos oficiales para reclamar medidas preventivas.

El sindicato recuerda las denuncias relativas a la Comisaría de Medina del Campo. En los informes presentados sobre esas instalaciones, sus delegados advertían expresamente de riesgos de "intrusión, sabotaje y/o agresión". Por ello, reclamaron la instalación de sistemas de alarma y detección, además de medidas preventivas que permitieran proteger a los funcionarios frente a posibles ataques dentro de las dependencias.

El SUP ha recordado que solicitó una regulación técnica de los controles de acceso y medidas de protección física para las comisarías. En este sentido, ha apuntado que la propia Jefatura Superior de Policía de Castilla y León reconoció en marzo de 2026 que no existía una norma técnica específica que estableciera los requisitos de las áreas de control de acceso de las dependencias policiales. Una carencia que, a juicio del SUP, evidencia la necesidad de actuar.

"¿Cuántos escritos más tenemos que presentar? ¿Cuántas advertencias tienen que quedar registradas? ¿Cuántos policías tienen que resultar heridos para que Interior actúe?", se pregunta el sindicato, que exige explicaciones al ministro Fernando Grande-Marlaska. En concreto, ha reclamado que detalle qué medidas se han adoptado tras recibir las advertencias de los delegados de prevención y cuáles siguen pendientes.

El SUP ha exigido además una revisión urgente de la seguridad de las dependencias policiales, tanto de los controles de acceso como de sus perímetros exteriores. Ha reclamado también una condena inequívoca de las agresiones contra los agentes, respaldo institucional y jurídico, y el reconocimiento de la profesión de riesgo. Ha precisado que no responsabiliza a Marlaska de la conducta de los atacantes, pero sí le exige responder con recursos preventivos.

En parecidos términos se ha expresado Justicia Policial (JUPOL), el otro sindicato mayoritario de la Policía Nacional, que ha denunciado la gravedad del ataque en Palencia y ha destacado que uno de los cócteles molotov llegó a explosionar junto a la zona donde estacionan los vehículos policiales. En esta línea, ha felicitado a los agentes por su rápida y profesional actuación, que impidió consecuencias mayores.

Tras recordar lo sucedido en las últimas semanas en Medina del Campo y Oviedo, ha criticado que los agentes continúen expuestos a agresiones y ataques mientras el Gobierno no reconoce su actividad como profesión de riesgo. En esta línea, ha reprochado al ministro Marlaska que esté más pendiente de sus actos políticos que de las necesidades de los profesionales policiales.

JUPOL ha exigido que se reconozca de inmediato a policías y guardias civiles como profesiones de riesgo, así como una regulación de la jubilación anticipada en condiciones de igualdad con otros colectivos. También ha reclamado que se esclarezca el ataque de Palencia, se identifique a sus responsables y sean puestos a disposición judicial. "Los policías no necesitamos bailes ni fotografías, necesitamos medios, protección, reconocimiento y derechos", ha concluido el sindicato.