Los consulados españoles en el extranjero están habilitando cajas de cartón y mesas que simulan un proceso electoral para recoger la documentación de los descendientes de españoles que, por ahora, no pueden votar por la suspensión cautelar acordada por el Tribunal Supremo en relación con la Ley de Nietos. El magistrado Fernando Portillo ha abordado esta situación este lunes en La noche de Cuesta, de esRadio.

Portillo ha querido dejar claro desde el principio que estas personas no están votando ni pueden hacerlo porque se encuentran fuera del censo electoral. Lo que sí pueden hacer estos nacionalizados es acudir al consulado y entregar su documentación, que debe quedar registrada y conservarse aparte para remitirla a las juntas electorales. Así lo ha ordenado el Supremo, aunque sin concretar cómo debe almacenarse.

Y ahí es donde aparecen las cajas de cartón que imitan a las urnas electorales vistas en algunos consulados. "Desde luego está muy claro que esta actuación de los consulados, los que lo estén haciendo, induce a la confusión porque son personas que no pueden votar y de hecho yo quiero aclarar que ni pueden votar ni están votando porque están fuera del censo", ha explicado el magistrado.

El entrevistado ha detallado que, cuando una persona afectada por la suspensión se presenta en el consulado, los trabajadores deben comunicarle que no figura en el censo y que, por tanto, no puede votar. Si aun así entrega su documentación, esta debe recogerse, dejar constancia de su presencia en el acta y guardarse separada de los votos válidos.

"Claro, lo que no ha dicho el Tribunal Supremo es cómo se conserva aparte esta documentación y esta papeleta de voto y lo que han hecho algunos consulados, parece ser que bastantes, pues es un paripé, una especie de performance. Decir 'bueno, pues lo voy a conservar en una urna' o apariencia de urna, de cartón o de metacrilato o de lo que sea, que en verdad no es una urna ni en verdad se está votando", ha seguido.

Portillo ha considerado que esta fórmula no es la más adecuada para cumplir con la resolución judicial. De hecho, ha apuntado que puede tener incluso cierto componente de "recochineo" hacia quienes acuden a entregar sus documentos sin tener derecho a participar en los comicios. "Es una forma que han elegido, confusa, a mi modo de ver", ha resumido.

Dudas sobre la custodia de las papeletas

Durante la entrevista también se ha puesto sobre la mesa la falta de custodia policial de algunas de estas cajas, que, según ha planteado Carlos Cuesta, permanecen almacenadas junto a las urnas oficiales. El magistrado ha reconocido que las críticas en este punto están justificadas. "A ver, el hecho de que las cajas no estén presentables, ni estén custodiadas, yo creo que es verdad que es un problema de ejecución de la orden del Tribunal Supremo y de apariencia de garantía".

Y ha añadido: "Yo creo que en este caso las críticas son muy, muy legítimas, de que, oye, os han dicho que custodiéis y guardéis esa documentación, tenerla así de cualquier forma no es lo correcto. Como le digo, aunque sea solo por apariencia de garantía".

Ahora bien, Portillo ha querido separar esas deficiencias de custodia de la posibilidad de que las papeletas acaben introduciéndose en las urnas oficiales y contabilizándose como votos válidos. En este escenario, el magistrado considera que sería muy complicado hacerlo a gran escala sin dejar rastro: "Estamos hablando de desobedecer deliberadamente una orden judicial por parte de funcionarios de carreras, lo que es claramente un delito en múltiples países, con actas que quedan escritas, con un envío diferenciado que hay que hacer, con cruces de listados que se hacen en las juntas electorales, en donde también se compara el número de sobres con el número de electores, y bueno, habría que esquivar, que en algunas delegaciones consulares ya los hay, posibles interventores".

Por eso, aunque no descarta que puedan producirse irregularidades puntuales, no cree que resulte sencillo organizar una operación de estas características con un volumen relevante de papeletas. "Y por tanto yo tengo mis dudas de que al final, más allá de que en determinados lugares pueda ocurrir, de forma más o menos, espero yo, anecdótica, como digo, yo creo que podemos estar tranquilos, o al menos así pienso yo", ha opinado.

La entrevista también ha abordado qué ocurrirá con toda esta documentación si el Tribunal Supremo termina resolviendo que los descendientes afectados sí tenían derecho a votar. Y es que, Portillo ha recordado que la decisión actual no es una sentencia definitiva, sino una medida cautelar que mantiene suspendida su participación mientras se resuelve el procedimiento principal.

En este sentido, el magistrado no espera que el Supremo resuelva el fondo del asunto a corto plazo. "La suspensión, que es provisional, porque se presiona una medida cautelar, va a seguir durante mucho tiempo. El Tribunal Supremo no va a resolver de forma próxima el pleito principal, lo que es el fondo del asunto. Van a pasar, yo entiendo, al menos varios meses".

Portillo considera que, para cuando llegue esa resolución, las elecciones ya se habrán celebrado, los resultados se habrán proclamado y las Cortes estarán constituidas. Por eso, entiende que las papeletas conservadas al margen no podrán modificar el resultado de los comicios. "Los afectados si acaso podrían pedir algún tipo de indemnización por el daño moral causado por no haber podido votar, pero no va a alterar el resultado de las elecciones esos votos que no estén introducidos por el hecho de que se hayan guardado", ha insistido.

El magistrado ha explicado que el Supremo mantiene esta documentación separada por una razón: "No ha querido cerrarse la puerta a una excepcional eventualidad que pudiera acontecer de aquí a las elecciones y que obligase a levantar la suspensión. Ya sea con carácter general o con carácter particular algún afectado".

Su pronóstico es que el procedimiento principal todavía tardará en resolverse. "Pero, como digo, lo normal es que la suspensión se mantenga a día de las elecciones y durante muchas semanas o meses después, porque el pleito principal me extrañaría que estuviera muy cerca de resolverse todavía", ha concluido.