La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha declarado la extinción de la eventual responsabilidad penal por la amnistía del 1-O del expresidente catalán fugado Carles Puigdemont y de los exconsejeros Antoni Comín y Lluís Puig, así como el archivo definitivo de la causa.

En un auto de 6 páginas, al que ha tenido acceso Libertad Digital, los magistrados afirman que "el partido político VOX, que ejerce la acusación popular, en el trámite que le fue conferido para comparecer y alegar lo que a su derecho convenga en orden a la conclusión del sumario sin procesamiento, expresa su disconformidad con la conclusión del sumario. Justifica esa pretensión en la pendencia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que guardaría relación con el objeto de esta causa, por lo que debe ser suspendida hasta la resolución definitiva de la cuestión planteada".

"Alternativamente, propone la conveniencia de plantear, en aplicación del art. 267 TFUE cuestión de prejudicialidad ante el mismo Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la acomodación de la Ley de Amnistía (LO 1/2024) al ordenamiento de la Unión en el apartado concreto referido al delito de malversación de caudales públicos, suspendiendo, entre tanto, la aplicación a los hechos objeto de la instrucción de la Ley Orgánica 1/2024. Se limita a plantear la conveniencia sin argumentación alguna. Ambas pretensiones, la de suspensión y la del planteamiento de la cuestión prejudicial, se desestiman", añade.

"La lectura de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 16 de julio del 2026, en el Asunto C-253/2024, al realizar la interpretación de los arts. 325, y 267 del TFUE y 19 del TUE, en relación con la Ley Orgánica 1/2024, no evidencia las dudas que la acusación popular plantea, sin ninguna argumentación que respalde la pretensión deducida, que no son compartidas por esta Sala. Consecuentemente, en aplicación de los pronunciamientos emitidos no se estima necesaria una decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para emitir la resolución que corresponde en este procedimiento", subraya.

Según los magistrados, "de conformidad con lo previsto en los arts. 622, 632, 634, 637 Y 638 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y los arts. 1 y 8 y concordantes de la LO 1/2024, procede aplicar el art. 630 de la ley procesal y confirmar el auto de conclusión del sumario y decretar el sobreseimiento de las actuaciones de acuerdo al art. 637.3 de la ley procesal en observancia de la LO 1/2024, cuya constitucionalidad ha sido declarada en la sentencia del Tribunal Constitucional 67/2026, de 6 de octubre (publicada en el BOE de 12 de noviembre de 2026), salvando las prevenciones específicas respecto a la responsabilidad civil y contable que prevé el art. 8 de la mencionada LO 1/2024 en el procedimiento que tramita el Tribunal de Cuentas".

Puigdemont, libre de volver a España

Por todo ello, la Sala Penal del Supremo "desestima la pretensión de suspensión de la causa deducida por la acusación popular del partido político VOX" y "confirma el auto de conclusión de sumario acordado por el Excmo. Magistrado Instructor de esta Sala del pasado 3 de noviembre de 2026".

Además, "declara el sobreseimiento libre de los hechos en aplicación del art. 637.3 de la ley procesal, por extinción de la eventual responsabilidad penal por amnistía de D. Carles Puigdemont i Casamajó, D. Antoni Comín i Oliveres y D. Lluís Puig i Gordi, cuyo procesamiento se dejó sin efecto en la misma resolución de conclusión del sumario".

Póngase en contacto con nosotros en investigacion@libertaddigital.com