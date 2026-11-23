El viernes, el PP confirmó que Alberto Núñez Feijóo quiere ser entrevistado en TVE la última semana de campaña —sin poner a Silvia Intxaurrondo como línea roja—, pero este lunes la presentadora de La Hora de La 1 y el presidente de la Corporación, José Pablo López, han salido a cuestionar su asistencia y a embarrar el tema. Lo paradójico es que la propia cadena pública ni siquiera ha cerrado ni confirmado en qué espacio concreto se hará la entrevista, a seis días de las elecciones generales del 29 de noviembre.

Desde Génova trasladaron el pasado viernes su disposición y voluntad de que el candidato popular sea entrevistado en TVE durante esta última semana de campaña con el horizonte puesto en el viernes 27 de noviembre. En la dirección nacional del PP recalcan que en ningún momento pusieron a Silvia Intxaurrondo como línea roja y que aceptan sin problema ser entrevistados por ella, manteniendo como único criterio que el formato sea de producción propia de los servicios informativos y no dependa de productoras externas, un requisito que el magacín matinal cumple desde agosto de 2023.

Por ello, en filas populares sorprende y llama la atención que tanto Intxaurrondo como el propio José Pablo López salgan ahora a embarrar el terreno poniendo en duda la palabra del PP, cuando la dirección de Prado del Rey ni siquiera ha terminado de concretar el espacio exacto en el que ubicará la entrevista.

La ofensiva de Prado del Rey en directo

Lejos de resolver la programación por los cauces habituales entre gabinetes, Intxaurrondo ha aprovechado la emisión de este lunes para sembrar dudas ante la audiencia sobre la actitud de Génova. "Lo curioso es que el PP ya ha trasladado a nuestros compañeros de prensa que Feijóo sí va a venir, pero es que a nosotros no nos lo ha confirmado oficialmente", ha afirmado en directo. La periodista ha ido un paso más allá al sugerir una supuesta maniobra dilatoria de los populares: "No termino muy bien de entender a qué responde este juego, por qué se mantiene esta ambigüedad, o si horas después de decir que iban a venir se han echado atrás".

Al ruido generado desde el plató se ha sumado de inmediato el presidente de RTVE, José Pablo López, quien ha amplificado el mensaje en sus redes sociales para respaldar a la presentadora y asegurar que la presencia del líder del PP no está cerrada, apuntando además que, tras pasar hoy Ada Colau por el programa, el único candidato confirmado hasta la fecha es Pedro Sánchez, mientras ni Feijóo ni Santiago Abascal figuran en la agenda oficial del espacio.

No es cierto que el Presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, haya confirmado ya su asistencia a @LaHoraTVE para una entrevista electoral con @SIntxaurrondo tal y como se ha venido publicando por distintos medios. pic.twitter.com/ksfrAB8Jlj — José Pablo López (@Josepablo_ls) November 23, 2026

Feijóo denuncia el uso partidista de la cadena pública

La maniobra de la dirección de RTVE coincide precisamente con las duras críticas que Feijóo ha lanzado esta misma mañana en Espejo Público, donde ha acusado al Gobierno de haber "colonizado" el ente público tras renovar su cúpula sin consenso en pleno Pleno por la emergencia de la DANA en Valencia. El líder de la oposición no ha dudado en señalar que TVE "parece una televisión norcoreana", calificando sus informativos de "vergüenza" y cargando contra las "productoras externas que se forran con dinero público, cobrando millones de euros, con independencia de su audiencia".

Con el precedente de julio de 2023 todavía presente —cuando un enganche en directo con Intxaurrondo a cuenta de la revalorización de las pensiones conforme al IPC marcó el tramo final de aquella campaña—, la reacción coordinada de la presentadora y de José Pablo López vuelve a situar a la radiotelevisión pública en el centro de la refriega electoral. Mientras Feijóo mantiene una intensa agenda mediática que hoy incluye también Informativos Telecinco con Carlos Franganillo, en el PP observan cómo desde Prado del Rey se intenta desgastar al candidato antes incluso de que la propia cadena fije el programa para la entrevista.