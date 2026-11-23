Muchos españoles están preocupados por todas las informaciones recientes que están saliendo a la luz sobre las denuncias de alteración de padrones municipales. Y es que, hasta el momento, según EFE, se han detectado hasta 2.800 casos de empadronamientos falsos o irregulares en municipios españoles. Algo que ha generado desconfianza sobre las elecciones generales del próximo domingo y ha llevado a pensar en un posible pucherazo de Pedro Sánchez para seguir en la Moncloa otros cuatro años más.

La pregunta que muchos se hacen a pocos días de las elecciones generales del próximo domingo es si estos empadronamientos fraudulentos pueden tener consecuencias reales en los resultados del 29 de noviembre. Aunque no se puede determinar con certeza la finalidad de estas inscripciones, los más de 2.800 casos detectados desde 2021 representan una cifra reducida en comparación con los 38,7 millones de electores que hay en España. Además, una parte de los implicados son ciudadanos extranjeros sin nacionalidad española y, por tanto, sin derecho a voto en las elecciones generales.

Sin embargo, esto no significa que los empadronamientos irregulares no puedan tener repercusiones electorales. En determinadas circunstancias, si una persona con nacionalidad española se empadrona fraudulentamente en otra provincia y consigue figurar en el censo electoral de esa circunscripción, podría influir en el reparto de votos. Esta posibilidad cobra especial relevancia en aquellas provincias donde el último escaño se decide por apenas unos cientos de papeletas, ya que incluso un número reducido de inscripciones irregulares podría resultar determinante.

No obstante, para acreditar un efecto real en los comicios sería necesario demostrar que las personas implicadas tenían derecho al voto, que las inscripciones irregulares llegaron a reflejarse en el censo electoral y que efectivamente participaron en la votación. Por tanto, aunque los casos detectados representan una proporción muy pequeña del electorado nacional, no puede descartarse su posible incidencia en circunscripciones especialmente ajustadas.

Otro aspecto que también genera dudas es que el INE, el Instituto Nacional de Estadística, ha reconocido que el padrón conserva miles de fallecidos. Algo que suscita dudas sobre si el Ejecutivo socialista va a utilizar el voto de los muertos para intentar remontar las encuestas. Y sin olvidar que el INE ha registrado discrepancias en 8,3 millones de padrones.

Estas irregularidades en el empadronamiento, una cifra muy baja en comparación con los millones de electores que hay en España, no prueban la existencia de fraude electoral en las elecciones del 29 de noviembre, teniendo en cuenta que en algunos de los casos hay implicadas personas extranjeras que no tienen derecho a voto en estos comicios. Sin embargo, la realidad es que aunque sea improbable, estos empadronamientos irregulares podrían influir en provincias con escaños que se disputan por cientos de votos.

¿Cómo se elabora el censo electoral?

La preparación del censo electoral en España está regulada por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) en los artículos 31 a 41 y ejecutada por la Oficina del Censo Electoral (OCE), dependiente del Instituto Nacional de Estadística (INE). Todo bajo la dirección y supervisión de la Junta Electoral Central (JEC).

Los datos que lo alimentan provienen del padrón municipal, del Censo de Españoles Residentes en España (CER) y de las Oficinas Consulares para el Censo de Españoles Residentes-Ausentes (CERA). Además, el INE utiliza la información de los Registros Civiles y Juzgados, que remiten mensualmente las defunciones, adquisiciones de nacionalidad española, cambios de nombre o apellidos y sentencias firmes que priven del derecho de sufragio.

En el caso de elecciones municipales y europeas, existe un tercer censo, CERE, que incluye a los ciudadanos de la UE y de países con acuerdo de reciprocidad, a través de los datos de solicitudes de ciudadanos extranjeros y de la Policía Nacional.