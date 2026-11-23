Rubén Pulido, analista político y experto en inmigración, ha repasado este lunes en La noche de Cuesta, de esRadio, la invasión de Ceuta, la actuación de los agentes marroquíes sobre el terreno y las contradicciones que presentan los informes oficiales sobre lo ocurrido.

Pulido se ha referido a las informaciones publicadas por Libertad Digital sobre el informe del CNI que presenta versiones contradictorias en distintos párrafos sobre el papel de Marruecos durante la invasión. Preguntado sobre si Marruecos estuvo detrás de todo esto, el entrevistado ha respondido: "No me queda ninguna duda, pero vamos, ni en la ejecución final ni en lo que fue el principio, el prólogo de esa invasión, detrás de ese prólogo de esa invasión también había una dejación de funciones totalmente clara".

El analista ha vinculado esa falta de contención con el volumen de inmigración ilegal que estaba llegando a Ceuta durante las semanas previas, algo que, a su juicio, no puede explicarse sin la actuación de las fuerzas marroquíes.

El experto también ha cuestionado que se pretenda dar por hecho que la Policía Nacional ha identificado a 97 agentes marroquíes relacionados con los hechos, mientras, en palabras de Carlos Cuesta, "nos pretenden decir que la Guardia Civil y el CNI no se habían enterado de nada". "Los agentes marroquíes estaban plenamente identificados y en su comportamiento y en las funciones que se estaban desempeñando en el momento de esa invasión, se veía claro que estaban participando de ella, que estaban, de hecho, alentando a la masa de inmigrantes a entrar por las puertas en Ceuta", ha señalado.

Pero Pulido ha situado también el foco en lo que ocurrió antes de la invasión. Ha asegurado que los servicios de información detectaron a agentes marroquíes infiltrados en el centro de estancia temporal de inmigrantes de Ceuta y ha apuntado que dos de ellos fueron expulsados de España tras detectarse que enviaban información a Marruecos.

El analista ha relatado, además, que durante las semanas posteriores a la invasión estuvo en Ceuta y observó comportamientos que le llamaron la atención en distintos sucesos. "Después de la invasión yo he estado allí durante muchas semanas y he podido constatar como alrededor de sucesos que se daban, como intentos de violaciones, como robos, como agresiones, he visto como había sujetos que estaban estáticos y que estaban observando cómo intervenía la Policía Nacional, cómo intervenía la Guardia Civil o cómo intervenía el Ejército. Eso solo se explica si hay agentes o si hay chivatos. Bueno, llamémoslos chivatos o llamémoslos como queramos, pero en definitiva informadores del régimen marroquí", ha advertido.

Durante la entrevista, ha advertido de que sigue habiendo una importante concentración de población subsahariana en zonas próximas a la frontera, como Beliones y la Mujer Muerta, y ha cuestionado que Marruecos esté actuando para dispersarla. "No tiene ningún tipo de intenciones de colaborar con España en la contención de la inmigración y asistiremos desafortunadamente a nuevos episodios, ya no solo en Ceuta, sino en Melilla", ha afirmado.

A su vez, se ha planteado si esa concentración de inmigrantes podría utilizarse si se produce un cambio de Gobierno tras el 29-N. "Sin lugar a dudas, y saben perfectamente cómo hacerlo. Ya lo hicieron en el año 2022 con una gran masa que había en el monte Gurugú, que las autoridades marroquíes empujaron y arrojaron contra las vallas de Melilla", ha apuntado con rotundidad.

Más de 13.000 llegadas a El Hierro en 23 días

Pulido además ha trasladado las cifras que maneja sobre la situación migratoria en El Hierro, que ha calificado de "insostenible". Según ha asegurado durante el programa, solo este lunes se han registrado más de 800 llegadas y, en los últimos tres días, más de 1.000.

El analista ha elevado el balance de los últimos 23 días a más de 13.000 personas, una cifra que, según ha indicado, supera los registros de noviembre de 2023 y noviembre de 2024. "Desde septiembre hasta hoy, yo he visto las notas internas y van ya casi 20.000, 19.735, para que te hagas una idea. Desde el 14 de septiembre, 200 embarcaciones", ha concluido.