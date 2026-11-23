En el debate a ocho celebrado este lunes en RTVE a unos días de las elecciones del 29 de noviembre, el portavoz socialista, Patxi López, ha contado con el auxilio de los partidos de izquierdas frente a la portavoz del PP, Ester Muñoz, y la de Vox, Pepa Millán, y muy especialmente con la ayuda del portavoz de ERC, Gabriel Rufián.

Tanto Muñoz como Millán han recordado en cada uno de los bloques que el PSOE lleva ocho años gobernando "con sus cómplices" y los portavoces parecían olvidarlo al lanzar sus promesas.

"Son absolutamente cómplices del estado de crispación en que estamos", ha dicho Muñoz en un momento del debate, mientras en el bloque económico ha denunciado que la situación de las familias y de la vivienda es también responsabilidad de los socios de Sánchez. "Qué pereza", ha exclamado Rufián ante los reproches de la portavoz popular. "Ha apoyado todas y cada una de las leyes", ha insistido Muñoz.

"Haré todo lo posible para que no seas ministra", ha dicho el portavoz republicano, momento en que Muñoz le ha espetado: "Cálmate, si ya sé que eres un braveheart del Temu, cálmate".

Rufián en esta campaña es el Braveheart del Temu. Alguien tenía que decírselo.#DebateA8RTVE pic.twitter.com/vnjzQoMhtq — Partido Popular (@ppopular) November 23, 2026

"Los españoles no dan crédito", ha insistido Muñoz, "escuchan al Gobierno y a sus cómplices" hablar "como si viviéramos en Suiza" y "la gente no llega a final de mes". "¿Y estos son los que han gobernado? ¿Cómo es posible que hayan recaudado tanto y cómo es posible que tras ocho años de sus políticas haya aumentado la pobreza infantil en España?", ha dicho.

En otro momento, Patxi López ha querido contestar a una de las frases de Muñoz, que exclamó que "es muy fácil ser de izquierdas". "Ser de izquierdas ha sido mucho más difícil que ser de derechas" en España, "hubo un tiempo en que se nos fusilaba en los paredones", ha dicho López, "sufrimos cuando la gente lo pasa mal, a ustedes les vale con ver cómo están los poderosos". Cuando el socialista ha continuado reprochando al PP que no apoyen la subida del SMI o digan que "el sistema de pensiones va a petar", Muñoz le ha contestado que "el plan privado de pensiones lo tenía Zapatero con las joyas".

"Aznar tiene que tener cinco millones de pavos en joyas", ha saltado Rufián al rescate de López, "por lo que sea no se lo han descubierto". "Usted es cómplice", ha contestado Muñoz, "¿quiere ser su portavoz?". "Yo no tengo ni puñeteras ganas de que usted sea ministra", ha contestado Rufián.

Durante el debate ha habido otros encontronazos entre los dos, como el momento en que Muñoz ha criticado la politización de TVE. Rufián ha respondido que ahora le parece "una tele digna" y que "daba vergüenza cuando gobernaba el PP". En la segunda mitad del debate, cuando aún nadie había hablado de corrupción, Muñoz se lo ha echado en cara: "Los hombres de izquierda no han dicho nada. Todos ustedes son cómplices", ha dicho entre protestas de Rufián, Emilio Delgado, Matute y el propio López. "Todos contra mí", ha dicho Muñoz, "vengan de uno en uno que tengo para todos".

También ha sido llamativo el espaldarazo de Rufián al Gobierno cuando Ester Muñoz, al hablar de infraestructuras, ha aludido a las catástrofes de Adamuz y Urda y ha recordado la trayectoria de los ministros que han estado al frente de Transportes, desde José Luis Ábalos y sus enchufes a prostitutas a Óscar Puente.

Tras la promesa de Muñoz de una auditoría del sistema en el primer Consejo de Ministros, Rufián ha contestado que "si fuera por la derecha los trenes serían de plástico y las vías de madera". "La falta de inversión empezó con el PP", ha dicho el portavoz de ERC.