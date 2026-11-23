En su última entrevista en esta campaña para las elecciones del 29 de noviembre, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró que "por supuesto" no aceptaría la petición de un referéndum de independencia como condición de Junts para continuar en el poder.

A una semana de las elecciones, y ante un escéptico Gonzo, el presidente del Gobierno afirmó que con él no habría referéndum y añadió además que con él, "además de la palabra están los hechos". "En estos años se ha respetado la Constitución", aseveró el candidato socialista señalando que con el PP sí se produjeron referéndums de autodeterminación, en alusión al 1-O.

En la entrevista, alegó además que ese hipotético referéndum iría en contra de la política de "convivencia" que, dijo, ha desplegado en Cataluña desde que es presidente. Sánchez ha afirmado para reiterar que diría que no a esa nueva exigencia de Junts que "no entra dentro del marco constitucional" y que, además, "diría que es todo lo contrario a lo que hemos venido haciendo durante todo este tiempo, que es normalizar la convivencia, cohesionar a la sociedad catalana y por tanto no dividirla".

La contundencia de Sánchez a una semana de las elecciones y tras la explosiva entrevista a Carles Puigdemont chocó al propio Gonzo por otra de sus promesas incumplidas: la de la amnistía. En X, la diputada Cayetana Álvarez de Toledo recordó cómo Sánchez, también a unos días de las elecciones del 23 de diciembre, proclamó que no indultaría a los golpistas a cambio de votos. "Sánchez y en botella", dijo la diputada sobre esta nueva solemne afirmación del presidente socialista.

Dos días antes de las elecciones de 2023 dijo que no aceptaría una amnistía. Siete días antes de las elecciones de 2026 dice que no aceptará un referéndum de autodeterminación en Cataluña. SÁNCHEZ y en BOTELLA. pic.twitter.com/rfJrHigCZo — Cayetana Álvarez de Toledo (@cayetanaAT) November 22, 2026

En la entrevista, Sánchez también se pronunció sobre las afirmaciones de Carles Puigdemont hace unos días, en las que entre otras cosas le calificó de persona "amoral" y con "ambición desmedida" y de cómo aprovechó estos rasgos del presidente para "derrotar" a España. El jefe del Ejecutivo dijo en Salvados que le sorprendió su publicación el mismo día del debate con Alberto Núñez Feijóo y la calificó de "exótica". "Además en El Mundo, me parece todo un poco raro", apostilló en un nuevo ataque a medios concretos por parte del candidato socialista.

Sánchez criticó que la derecha dé credibilidad a las afirmaciones de Puigdemont y las considere "palabra de Dios" porque le critican a él, mientras que "se la han negado cuando les ha interesado".

Además dijo que no aprobó la Ley de Amnistía "por Puigdemont" y por garantizarse el poder sino como "culminación" de un proceso de normalización de la convivencia en Cataluña que, defiende, ha tenido efectos positivos. Ahora la gente, dijo, puede hablar de política y los catalanes van a apoyar "de manera mayoritaria" al PSOE en las elecciones del próximo domingo.

A preguntas de Gonzo, Sánchez volvió a defender la inocencia de José Luis Rodríguez Zapatero, "no solo porque hay que presumirla, sino que estoy convencido de que es un activo". El expresidente, sin embargo, ha desaparecido de la campaña socialista. Justificó que pusiera la mano en el fuego por el expresidente e insistió en que le conoce "bien" y "lo último que quiere es tener esas joyas". "Él defiende su inocencia y yo le creo", insistió tras recordarle el periodista que las joyas aparecieron en una caja fuerte de su despacho.

En la entrevista, Sánchez también se refirió al debate y la sonora derrota cosechada según el análisis incluso de los medios más próximos al sanchismo. El presidente, no obstante, dijo que el ganador fue él al menos "ante la opinión pública" y dice que intentó convencer a los votantes indecisos.

Por el contrario, Feijóo se mostró, a su juicio, como una persona "maleducada", basó sus ataques en "bulos" y no proyectó esperanza o un proyecto político de futuro. "Fue irrespetuoso, no fue educado, no utilizó datos ciertos sino que se basó en bulos, y no proyectó esperanza ni tampoco un proyecto político de futuro", aseveró, criticando que el presidente 'popular' "mintió más que habló", algo que, en sus palabras, lleva "padeciendo cuatro años en las sesiones de control y en las comparecencias".

También rechazó el análisis prácticamente unánime de lo ocurrido en el debate: "¿Qué es lo que tenemos que hacer los políticos? Dignificar la política, pedir disculpas, reconocer los errores, los aciertos y las tareas para los próximos cuatro años. Por tanto, no deja de ser curioso que los medios de comunicación exijan esto a sus políticos pero cuando eso se produce lo critiquen", lamentó, molesto.

A la cama "satisfecho"

El presidente añadió que tras el debate, se fue a la cama "con la satisfacción" de haber cumplido su objetivo. Un debate en el que, en su opinión, Feijóo fue "muy previsible" y con quien ha reconocido tener una relación "distante" puesto que ambos son "como el agua y el aceite".

"No somos personas que conectemos en lo personal, creo que él es una persona de otra época, bastante desacoplado de lo que es la España del siglo XXI, sobre todo por las cosas que se plantean, por ejemplo, derogar la ley de muerte digna, que es algo que nos ha costado muchísimo", aseguró sobre el líder popular.

Preguntado por cómo se prepara para un debate de este tipo, Sánchez explicó que se analizan vídeos del adversario, si bien ha enfatizado que no se trata de "un combate de boxeo": "Se piensa que un debate es como un combate de boxeo, y no es así, nada tiene que ver con eso. No es una conversación entre dos personas, es una conversación mía con la gente, con la ciudadanía".

"Este se pasó con la tila". Todo el mundo cree que perdió el debate. Menos él. #SalvadosPedroSánchez pic.twitter.com/PHyWShNmo9 — Salvados (@salvadostv) November 22, 2026

"Yo no voy a convencer al señor Feijóo, yo tengo que conversar con él pensando en que tengo que hablar para otra mucha gente que está viendo ese debate, hasta incluso haciendo cosas que a lo mejor pueden resultar difíciles de entender como que un político pida disculpas. Es raro o infrecuente que un político pida perdón, yo lo hice; o que ofrezcamos en un debate acuerdos, también lo hice", reivindicó. Y justificó su estrategia refiriéndose a su papel de "contención" y de "no entrar al barro". "Significa, en términos futbolísticos, no jugar como jugó Argentina en la final de la Copa del Mundo, sino jugar con juego limpio", indicó.

"Durante todos estos años se ha tratado de deshumanizarme. Se ha dicho que soy una persona maleducada, que insulta, que solamente hago que confrontar. Probablemente para mucha de esa gente ayer fue una sorpresa positiva ver a un presidente del Gobierno que trata de dignificar el debate político y que argumenta desde la verdad", sentenció.