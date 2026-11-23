El comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba ha declarado ante el juez del caso Koldo que el empresario vinculado a la trama, Víctor de Aldama, era el "mejor" colaborador de la Guardia Civil y que este le pagaba los teléfonos móviles desechables que le proporcionaba la Benemérita.

El titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, tomó la decisión la semana pasada de citar a Villalba como investigado después de que él mismo pidiese su declaración y de que la Fiscalía Anticorrupción pidiese su procesamiento en la causa por los presuntos pagos que habría recibido del empresario Víctor de Aldama.

Según han señalado fuentes jurídicas a Libertad Digital, el comandante ha defendido al empresario y le ha calificado como el "mejor" colaborador de la Guardia Civil. De esta manera, Villalba ha precisado que los pagos que Aldama realizaba se correspondían con adelantos que posteriormente se le devolvían por la unidad. Por otro lado, el comandante ha precisado que el dinero en efectivo que él recibía provenía de fondos reservados y que estaban enmarcados en la normalidad del funcionamiento del cuerpo.

Además, el comandante ha declarado sobre los teléfonos móviles desechables que el empresario usaba. El pago de estos dispositivos era aportado por Aldama. Sobre este asunto, Villalba ha especificado que un general y un teniente de la Guardia Civil estaban al corriente de la entrega de dispositivos móviles al empresario. De igual manera, también ha precisado que entre Aldama y la Guardia Civil se hacían favores.

Pagos mensuales

El comandante se encuentra investigado por haber recibido presuntamente pagos mensuales de 1.000, 3.600 y 2.000 euros, según la versión de la Fiscalía. El propio Víctor de Aldama reconoció ante el juez, también según la Fiscalía, que le había entregado una cantidad de cerca de 25.000 euros y que no se descartaba que una parte del efectivo ingresado podría proceder de fondos reservados.

De igual manera, Anticorrupción aprecia indicios de que Villalba habría ayudado a la trama investigada proporcionándoles "una línea segura de comunicación" y que Koldo García, el que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, habría usado teléfonos desechables previamente utilizados por Villalba.

Sobre los teléfonos desechables también Aldama declaró que el exministro de Transporte también los usaba y que también hacía lo propio el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. No obstante, su declaración estaba orientada a explicar la información relativa al informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la compra de mascarillas en las Islas Baleares y no profundizó sobre el origen de estos dispositivos.