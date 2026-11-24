La dirigente del Partido Popular Cayetana Álvarez de Toledo ha vuelto a marcar el paso en el tramo final de la campaña electoral del 29 de noviembre mediante una publicación en su perfil de X en la que ha comparte un vídeo de su intervención en la Universidad Francisco de Vitoria, donde sostiene que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pretende trasladar su llamado "Manual de resistencia" al terreno electoral.

Según la radiografía expuesta por Álvarez de Toledo, la hoja de ruta del secretario general del PSOE persigue en primer lugar aglutinar a toda la izquierda a su alrededor para recortar distancia con el PP y, de ese modo, disfrazar su derrota de empate. El cuarto paso llegaría la misma noche electoral, cuando Sánchez saldría a decir «ni tan mal» para imponer un relato de supervivencia antes de ejecutar el quinto y último movimiento: atrincherarse en su escaño para sabotear la legislatura y torpedear desde la oposición cualquier intento de regeneración institucional.

Para la diputada del PP, este guion constituye lo que bautiza como "la trampa del empate", un escenario diseñado para que un marcador estrecho permita al líder socialista retener el control de su partido y mantener su capacidad de bloqueo en el Congreso. Frente a ese cálculo de resistencia personal, Álvarez de Toledo propone activar de inmediato la "Operación Abrir Brecha", sustentada en una premisa tan contundente como directa. Cuanta mayor sea la distancia entre el Partido Popular y el PSOE, más rotunda será la derrota de Sánchez y "más clara resultará la victoria de España". En sus palabras, la diferencia en las urnas marca la frontera entre dos desenlaces opuestos: "con un empate, Sánchez se va a la oposición"; con una brecha amplia, "se va definitivamente a su casa", algo para lo que subraya que únicamente hace falta un voto masivo al Partido Popular.

Sánchez quiere aplicar a las urnas su 'Manual de resistencia'. El plan tiene cinco pasos: —Aglutinar a la izquierda.

—Recortar distancia con el PP.

—Disfrazar su derrota de empate.

—Salir el 29 por la noche a decir: «Ni tan mal».

—Y atrincherarse en su escaño para sabotear la… pic.twitter.com/K0ZT30waEs — Cayetana Álvarez de Toledo (@cayetanaAT) November 24, 2026

Ataques al PP, anuncios en Moncloa y fracturas en el PSOE

El decálogo por parte de Álvarez de Toledo se produce en plena recta final hacia los comicios del domingo 29 de noviembre, en un clima de máxima crispación política y cruce de reproches sobre la legitimidad y el alcance del voto. Ese mismo día, en una entrevista en RNE, Pedro Sánchez ha cargado de forma preventiva contra el PP y Vox al especular con que "no van a aceptar el resultado electoral" si no les favorece, interpretando las advertencias sobre posibles irregularidades o las dudas en torno al voto como la tesis de que se habrán producido trampas si ambos partidos no suman. En ese mismo marco, el jefe del Ejecutivo ha reclamado una victoria "contundente y amplia" de la "España progresista" para restar margen a la oposición y ha pronosticado una "remontada épica" el 29 de noviembre.

El pronóstico de Sánchez llega además a pocas horas de que el Consejo de Ministros vuelva a emplearse como escaparate en plena campaña con medidas como nuevos impuestos a los bancos y a los denominados "ultrarricos", junto con la ampliación a diez días de los permisos por fallecimiento y a veinte semanas de los de nacimiento. A este escenario se suman los ataques del presidente contra la actuación judicial en las causas que afectan a su entorno familiar, como el caso de su hermano, David Sánchez, y el de su mujer, Begoña Gómez, al tiempo que da por cerrado el círculo con la ley de amnistía aplicada a Carles Puigdemont y afronta las tensiones internas en las filas socialistas, marcadas por el respaldo de exministros como José Luis Rodríguez Zapatero frente a las críticas de Felipe González, que ha anunciado su voto en blanco, y los choques públicos en torno a figuras como José Bono.