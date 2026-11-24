El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha colocado a jueces, fiscales y abogados del Estado afines en la Comisión General de Codificación sólo unos días antes de la celebración de las elecciones generales del 29 de noviembre. Dicha Comisión es el órgano asesor encargado de colaborar en la elaboración y revisión de textos legislativos y reglamentarios.

El Ministerio de Bolaños anunciaba este viernes el nombramiento de seis nuevas vocales de la Comisión General de Codificación. Se trata de la teniente fiscal del Tribunal Supremo Ángeles Sánchez Conde, la ex abogada general del Estado Consuelo Castro, la magistrada del Tribunal Constitucional María Luisa Balaguer. También han sido nombradas vocales la consejera permanente del Consejo de Estado Paz Andrés, la doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, notaria en la capital y especialista en Derecho de la Unión Europea Ana Fernández-Tresguerres y la catedrática de Derecho Mercantil de la Universidad Complutense de Madrid y consejera del Tribunal de Cuentas Isabel Fernández.

Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que "los nombramientos de estas vocales para la Comisión General de Codificación que se encarga de asesorar en la elaboración de leyes al Ministerio de Justicia ha provocado una gran indignación en el mundo judicial. Es una vergüenza que sólo unos días antes de las elecciones generales, Bolaños coloque a jueces, fiscales y abogados del Estado afines en esta Comisión. Igual de escandaloso es que estas juristas hayan aceptado el cargo de un Gobierno saliente".

"Ángeles Sánchez Conde es la fiscal que defendió al ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz durante el juicio que se celebró en el Tribunal Supremo por el que fue condenado por un delito de revelación de secretos tras la filtración contra el entonces novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso", añaden.

Las mismas fuentes consultadas por LD apuntan que "Consuelo Castro, conocida como ‘la cubana’, fue la abogada general del Estado que destituyó a Edmundo Bal cuando este quería mantener su acusación de rebelión en lugar de sedición contra los golpistas del 1-O. También tuvo un papel polémico en la exhumación de Francisco Franco y en el caso del Pazo de Meirás".

"María Luisa Balaguer es uno de los 7 magistrados que integran el bloque izquierdista del Tribunal Constitucional que lidera Cándido Conde-Pumpido. Al igual que el presidente del Tribunal de Garantías, Balaguer ha defendido en todas las sentencias sensibles del TC las tesis más beneficiosas para el PSOE de Pedro Sánchez", apuntan.

El Ministerio de Justicia destacaba que con estos nombramientos, la Comisión General de Codificación pasa a estar integrada por 152 vocales, de los cuales 73 son mujeres, lo que supone una representación femenina del 48%. Según el departamento de Bolaños, esta composición permite avanzar hacia una mayor presencia equilibrada de hombres y mujeres en el órgano consultivo en el que sus integrantes desarrollan esta actividad sin recibir remuneración.

La Comisión General de Codificación

La Comisión General de Codificación es el órgano superior colegiado de asesoramiento del ministro de Justicia de España. Se encarga de la preparación de textos prelegislativos y reglamentarios, así como de otras tareas relacionadas con la orientación, preservación y tutela del ordenamiento jurídico.⁠ Fue creada el 19 de agosto de 1843 por Real Decreto, en el contexto del movimiento codificador europeo. A lo largo de más de 180 años ha participado de forma continua en la elaboración de los grandes códigos españoles (Civil, Penal, de Comercio, etc.) y en numerosas reformas legislativas.⁠

El presidente es el ministro de Justicia, actualmente Félix Bolaños, el vicepresidente es el secretario general técnico del Ministerio de Justicia y posee cinco secciones permanentes. Sus funciones son preparar la legislación codificada u otras propuestas normativas que le encomiende el ministro de Justicia, revisar los cuerpos legales y leyes vigentes, proponiendo refundidos, armonizaciones o simplificaciones, así como elaborar proyectos y dictámenes jurídicos a petición del Gobierno o de otros Ministerios y realizar la corrección técnica, de claridad y de estilo de anteproyectos de ley y disposiciones.

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