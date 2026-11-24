Cintia Rocho ha respondido a las preguntas de los letrados y el Ministerio Público sin pelos en la lengua ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. "Cambio de móvil y de número cada mes", ha explicado ante el magistrado deslizando que su ocupación le lleva a ello como medida de seguridad.

La líder del clan del narcotráfico de Badajoz conocido como los Rocho ha declarado como testigo en el caso de las cloacas del PSOE ante el magistrado titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 por videoconferencia. Así se había acordado después de que la testigo explicase al juez que se encontraba amenazada de muerte y que tanto su padre como su marido habían sido asesinados después de amenazas similares.

Según ha podido saber Libertad Digital, Cintia Rocho ha explicado con concisión todo lo relacionado a la presunta implicación del exmagistrado Luis Sáenz de Tejada en las cloacas del PSOE. En este marco, al ser preguntada por si conocía a la juez que instruyó el caso de David Sánchez en Badajoz, Beatriz Biedma, Cintia Rocho ha respondido afirmativamente: "Nos conocemos, ella se dedica a lo suyo y yo a lo mío".

De esta forma, también ha reconocido que cambia de teléfono móvil y de número cada mes como una medida de seguridad acerca de sus ocupaciones. Además, los números de teléfono no se encuentran a su nombre. Ello le impide mantener todas las conversaciones que ha mantenido con Sáenz de Tejada, aunque sí que ha podido aportar conversaciones mantenidas por Facebook que habría mantenido con el exmagistrado después de que este aludiese a un caso que afectaba al hermano de Cintia Rocho en el mencionado grupo de la red social.

Entonces, Sáenz de Tejada habría pedido "eliminar" a Biedma asegurándole que es "un grano en el culo" y que "a palos aprende el burro". Según Cintia Rocho, no le dio pie a ninguna actuación por parte del clan en una conversación telefónica en la que él la llamó y se identificó como Sáenz de Tejada. Rocho se ha mostrado convencida de que era él por su forma tan característica de hablar. "No me ofreció nada porque no tuvo opción", ha asegurado antes de destacar que ella entendió que el exmagistrado se refería a "daños físicos", si bien no le dio pie a especificar.

Acaba de recibir 11 millones de euros

Asimismo, la líder del clan del narcotráfico ha asegurado que acaba de recibir 11 millones de euros que le habrían "tocado en la lotería" y que permanecían paralizados a raíz de otra causa en el Juzgado de Badajoz. Ahora, la Justicia le habría permitido cobrarlos después de no poder demostrar su improcedencia.

El juez Pedraz se encuentra investigando la presunta operación ideada por las cloacas del PSOE para atacar a la juez Biedma mientras que esta se encontraba instruyendo la causa por la que finalmente fue condenado el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez. Así, Cintia Rocho se ha ratificado en lo que ya expresó en varios medios de comunicación; si bien ha explicado que no conoce a la fontanera socialista Leire Díez.