El juez Santiago Pedraz ha vuelto a pedir al PSOE que aporte más documentación sobre los abogados que fueron contratados por el partido tras la aportación del PSOE de los pagos omitiendo el concepto de los mismos.

La semana pasada el titular del Juzgado de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, abrió una pieza para investigar las tres cajas y el pendrive que entregó el PSOE que contendrían los pagos a los distintos abogados que podrían ser canalizadores de fondos para la fontanera socialista Leire Díez. No obstante, en el escrito presentado ante el juez se señala que se aportan las facturas pero se oculta la descripción del concepto por el que se pagó a esos abogados.

"Requiérase nuevamente para que aporte las notas de encargo sobre las que se emitieron las facturas y contrataron los servicios de los letrados relacionados que no han sido aportadas", señala ahora la providencia del juez Pedraz a la que ha tenido acceso Libertad Digital.

"En el mismo sentido, habiéndose requerido y no constando aportado, requiérase a dicha formación política para que aporte el trámite de verificación previo o posterior llevado a cabo por la gerencia o la asesoría jurídica del citado partido para autorizar la contratación de dichos servicios y su abono, de manera que se pueda verificar la persona/órgano que autorizó/firmó los contratos o notas de encargo y el control sobre la naturaleza y finalidad de los servicios prestados en los términos que manifestó la Sra. Fuentes Pacheco en su declaración como investigada", añade.

En esa misma providencia el juez también ha deducido testimonio a los Juzgados de Madrid por si por la documentación aportada por la exabogada de Koldo, Leticia de la Hoz, se podría haber cometido un delito de frustración en la ejecución en relación con las responsabilidades civiles y fianzas derivadas del procedimiento judicial seguido en el Tribunal Supremo por el denominado caso mascarillas.

Además, tras la negación del ex alto cargo del régimen venezolano, Nervis Villalobos, de entregar la documentación original sobre la tramitación de su expediente de nacionalidad por la Ley de Nietos, Pedraz ha acordado pedir a la Dirección General de la Policía Nacional que investigue el pasaporte de su abuela. "Recábese del Registro Civil de Jerez de la Frontera Certificado de Nacimiento de la abuela del Sr. Villalobos en el que se haga constar, en su caso, si consta anotado por nota marginal el matrimonio de esta", añade también el juez.