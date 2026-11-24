Tanto la portavoz del PP, Ester Muñoz, como la de Vox, Pepa Millán, atacaron una y otra vez durante el debate a ocho a los "cómplices" de Pedro Sánchez destacando que han estado sosteniendo con sus votos la legislatura socialista. Particularmente intenso fue el rifirrafe que mantuvieron Millán y el portavoz de Frente Amplio, Emilio Delgado, a cuenta de la situación económica.

La portavoz de Vox echó en cara a Delgado que su partido, aunque esté cambiando de nombre, "sumar, restar, Frente Amplio", se ha pasado "ocho años pisando moqueta" y respaldando a Sánchez en el seno del Gobierno de coalición. "¿Sabes a quién apoyabas tú? ¿A Mazón, mientras la gente se ahogaba?", le espetó Delgado, momento en que Millán le cortó diciendo "no te he dado permiso para que me tutees".

"El mérito del Gobierno además de enterrar a 115 españoles, ha sido dejarnos a oscuras" pic.twitter.com/VdXlbeVLG4 — Jota 🌞 (@JotaZoomer) November 23, 2026

La portavoz de Vox insistió en que pisan moqueta mientras hace unos días le sacaron el "polvo" a las tiendas de campaña. Delgado y Rufián se mofaron al unísono: "¿Ustedes qué pisan en el Congreso? ¿Levitan?". Millán insistió en poner el foco en "cómo está viviendo la gente realmente" tras denunciar que "acabamos de enterrar a 116 personas porque han convertido el Ministerio de Transportes en el centro de su corrupción".

🔴 #DIRECTO | Pepa Millán de Vox: "Han convertido el Ministerio de Transportes en el centro de su corrupción" pic.twitter.com/cBIusFMuYK — Libertad Digital (@libertaddigital) November 23, 2026

"Han convertido un billete de 50 en uno de 20 para hacer caja con la inflación, haciéndonos pagar como si fuéramos más ricos", dijo Millán en el debate atacando los impuestos de Sánchez y mentando luego el apagón, otro "gran mérito de este Gobierno". "Eso no es progreso, es un gobierno antisocial".

Con el portavoz de EH Bildu, Óscar Matute, también hubo choques: cuando lanzaba sus propuestas de vivienda, Millán le dijo que "los españoles no se sienten interpelados por una asociación cuya política de vivienda consistía en volar las casas cuarteles de la Guardia Civil".

LA POLÍTICA DE VIVIENDA DE BILDU ES LA DE VOLAR LAS CASAS CUARTEL. 🗣️ @Pepa_Millan retratando a los herederos de ETA.#DebateA8RTVE pic.twitter.com/upKXryGxE5 — VOX 🇪🇸 (@vox_es) November 23, 2026

Después, Matute y Ester Muñoz se enzarzaron por la violencia de sus "cachorros" en Hernani contra el candidato popular de Guipúzcoa, Jon Echevarría. Matute rechazó lo ocurrido en Hernani y animó al PP a ir más al País Vasco para que se vea su "desconexión", dijo, con esa región. Muñoz le preguntó entonces si enviaría a sus "cachorros" al acto en el que participa este jueves en el País Vasco.

Matute se declaró "harto" de que se utilice continuamente "el fantasma de ETA" para "tapar carencias propias" y de las víctimas, dijo entender su "dolor". Sobre las palabras de Muñoz, el portavoz de Bildu dijo que él no tenía "cachorros" y dijo que ese término suponía tratar de forma "despectiva" a las personas.

Tras el debate, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, lamentó que, a su juicio, ningún partido salvo el suyo, haya hablado de "los problemas reales de los españoles" en el debate a ocho celebrado este lunes en RTVE. "Hemos visto a todos echándose los trastos a la cabeza", declaró.

"Creo que esa mayoría de españoles que hayan visto el debate se habrán sentido muy decepcionados porque han visto como todos esos partidos que ahora fingen no haber estado apoyando al Gobierno durante todos estos años o haber formado parte de todas esas acciones que han hecho de España una nación peor, pues no han hablado de sus problemas", reprochó este lunes Millán a la salida del debate electoral de portavoces por Grupo propio en el Congreso, organizado por RTVE.

Problemas como, según enumeró, "la inmigración", "la inseguridad" o "cómo está viviendo la gente hoy". "No han tenido una sola palabra ni para Ceuta, ni para Adamuz, ni para Urda, ni para La Palma, ni para todos los españoles que lo están pasando tan mal", insistió.