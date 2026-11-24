Felipe VI ha reivindicado este lunes la plena vigencia de la Escuela de Salamanca y de su principal figura, fray Francisco de Vitoria, como una referencia indispensable para la gestión de lo público orientada al bien común.

En el acto, que versó sobre "Francisco de Vitoria (1526-2026): Ética y Política en la Monarquía de España", con motivo del V centenario de la llegada del jurista dominico, filósofo y escritor a la Cátedra de Prima de Teología de la Universidad de Salamanca, don Felipe ha presidido una sesión académica solemne en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas (RACMyP) para poner en valor los cimientos morales y jurídicos que España aportó a la modernidad occidental.

Esta tarde, el Rey ha presidido el acto de homenaje a Francisco de Vitoria, dominico, filósofo, jurista y escritor, con motivo del V Centenario de su incorporación a la Cátedra de Prima de Teología de la Universidad de Salamanca. La jornada de estudio «Francisco de Vitoria… pic.twitter.com/jCMbKK0Das — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) November 23, 2026

Benigno Pendás, presidente de la Real Academia de Morales, afirmó que "para orgullo legítimo de los españoles fue la Escuela de Salamanca una aportación determinante a la modernidad europea, en la encrucijada de múltiples disciplinas académicas", recordando que así lo expresó el papa León XIV "en su memorable discurso ante el Congreso de los Diputados durante su visita a España".

Las intervenciones corrieron a cargo de la académica Adela Cortina que se refirió al bien común y afirmó que "la democracia requiere un compromiso diario, cívico y exigente, de un cuidado de sus formas e instituciones para seguir garantizando nuestra convivencia, para alumbrar esa búsqueda del bien común, que atienda y equilibre, del mejor modo posible, los legítimos intereses de todos los ciudadanos". Asimismo, rememoró el pensamiento de Francisco de Vitoria que cimentó el reconocimiento de la dignidad universal a través del iusnaturalismo. Cortina ha explicado que pensadores como Vitoria proclamaron "el derecho de los indígenas a la vida, la propiedad y a no ser obligados a la conversión, porque son seres racionales".

Por su parte, el académico Emilio Lamo de Espinosa incidió en la singularidad histórica de que los propios sabios de la Corona española "sometieran a examen los títulos de su expansión y reconocieran a los pueblos conquistados derechos que el conquistador estaba obligado a respetar". Asimismo, destacó que "la singularidad de la Escuela de Salamanca no consistió simplemente en que algunos intelectuales cuestionaran las decisiones del poder, sino en que profesores vinculados a las propias instituciones de la Monarquía sometieran a examen los fundamentos jurídicos de la expansión española y reconocieran derechos a los pueblos conquistados".

Asimismo, el académico y presidente emérito de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, Pablo Lucas Murillo, señaló que "el ejemplo de Vitoria, su valentía y su compromiso ante problemas esenciales deben servir de estímulo para encontrar respuestas desde los valores constitucionales".

Durante su intervención, el monarca recalcó la necesidad de que los principios alumbrados hace cinco siglos sean asumidos por quienes ostentan responsabilidades institucionales. Don Felipe ha señalado que las lecciones del teólogo representan una enseñanza directa "para la conducción y el manejo de la vida pública", subrayando el deber de servicio que vincula a las autoridades con la sociedad: "Es una fuente luminosa de pensamiento y de gestión de lo público para el bien de todos los ciudadanos", ha manifestado el jefe del Estado ante una nutrida representación del mundo académico y judicial.

El acto congregó a diversas autoridades del Estado, entre los que se encontraban la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen; la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló; la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría; magistrados del Tribunal Supremo; los expresidentes del Tribunal Constitucional María Emilia Casas y Juan José González Rivas; el jefe del Estado Mayor de la Defensa, almirante general Teodoro López Calderón, así como representantes de las reales academias integradas en el Instituto de España y de la Universidad de Salamanca.