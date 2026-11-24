Con una gorra colocada del revés, gafas de sol y al ritmo de las palmas de los asistentes al salón de plenos. Así ha intervenido este martes el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, el socialista Pablo Bellido, durante un acto institucional en defensa de los derechos de la infancia.

El presidente de la Cámara autonómica ha sorprendido a los asistentes con una actuación musical después de escuchar las intervenciones de los alumnos de cinco centros educativos de la región. Bellido ha querido emular a los escolares del colegio Lorenzo Medina de Valdepeñas (Ciudad Real), que habían interpretado un rap durante la sesión.

"Yo soy una persona un poco seria y un poco aburridilla, pero es que vosotros me habéis contagiado", ha asegurado el socialista antes de pedir a los presentes que diesen palmas para marcar el ritmo de su actuación.

"Quiero que todos los diputados se pongan a rapear, para que Castilla-La Mancha también lo pueda petar. Que la infancia de todo el mundo pueda jugar y todos los derechos de la infancia garantizar", ha entonado Bellido entre los aplausos de los asistentes. El presidente de las Cortes ha llegado incluso a animar a los presentes a terminar haciendo "los discursos rapeando, 'bro'".

Los derechos de la infancia

Tras la actuación del socialista, se ha leído el manifiesto elaborado conjuntamente por Unicef y la Plataforma de Organizaciones de la Infancia de Castilla-La Mancha. El documento aboga por "mirar el mundo con los ojos de la infancia", que son los "ojos que no discriminan".

Entre las principales preocupaciones recogidas en el manifiesto figuran la pobreza infantil, el bienestar emocional de los menores, los riesgos derivados de la digitalización y la situación de los niños migrantes en condiciones de vulnerabilidad.

"Proteger a la infancia es proteger el presente y el futuro de nuestra sociedad", concluye el documento.