El Tribunal Supremo ha desestimado las medidas cautelares solicitadas por Iustitia Europa para suspender el uso del DNI electrónico como medio de identificación para poder votar en las próximas elecciones generales convocadas por Pedro Sánchez para este domingo 29 de noviembre.

A principios de noviembre Iustitia Europa remitió un escrito a la Junta Electoral Central (JEC) para que suspendiera el uso de métodos de identificación digital en las mesas electorales ante el adelanto de los comicios. El Supremo pidió a la JEC que se pronunciara sobre el escrito de Iustitia Europa contra su resolución que levantaba la suspensión del portal MiDNI, ya que la formación política había cuestionado las medidas de seguridad en caso de que se produjeran incidencias.

"Esta Sala constata que se han realizado los controles de seguridad exigidos por la ENS para garantizar la correcta configuración y el regular funcionamiento de los terminales electrónicos puestos a disposición de los componentes de las mesas electorales por parte de la Administración", señala ahora el auto del Tribunal Supremo al que ha tenido acceso Libertad Digital.

"No es posible negar, ni siquiera poner en duda, la validez y eficacia de este documento electrónico para acreditar la identidad de la persona que comparezca en el colegio electoral con su Documento Nacional de Identidad (DNI) en una versión digital y en la forma que venga establecida normativamente", añade el Supremo.

"La inexistencia de un eventual protocolo de contingencias que permita a los componentes de una mesa electoral hacer frente a posibles incidencias que puedan surgir en el curso de la jornada electoral de votación, puede ser solucionada por las Instrucciones que, en su caso, considere oportuno impartir la JEC a las Juntas Electorales correspondientes", precisa.

Sobre las medidas cautelares, el Supremo considera que suspender el uso del DNI electrónico como método de identificación en las elecciones generales "resulta desproporcionada". "Si el argumento justificativo de aquella suspensión es la falta u omisión de un protocolo uniforme que pueda dar respuesta a las incidencias, dudas o cuestiones de hecho o de derecho que puedan surgirle a los componentes de las mesas electorales, en el curso de la jornada de votación, porque esta problemática puede ser resuelta con Instrucciones generales o particulares previas que la JEC, en el ejercicio de sus competencias, pueda impartir cuando así lo considere procedente", explican.