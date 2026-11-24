Elisa Mouliaá ha arremetido contra el exdiputado de Más País Íñigo Errejón después de que este se pronunciase públicamente sobre la causa judicial por una presunta agresión sexual. A través de su perfil de Instagram, la actriz le ha acusado de intentar regresar a la política y ha denunciado la contradicción que, a su juicio, existe entre hacer política de izquierdas y feminista y las conductas que le atribuye.

El origen de las críticas de Mouliaá se encuentra en unas declaraciones que Errejón ha realizado este martes a las puertas del Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid, donde ha comparecido como testigo en la causa que investiga las presuntas irregularidades en los pagos públicos a Air Europa.

El exdiputado ha asegurado no entender el motivo de su comparecencia, que, según él, ha durado "un minuto y medio", al considerar que él "ni pincha ni corta" en este asunto.

Al referirse al procedimiento judicial derivado de la denuncia que Mouliaá interpuso contra él en octubre de 2024, Errejón se ha mostrado confiado: "Va bien. Creo que, afortunadamente, todo el mundo ha ido entendiendo de qué iba esto. Yo siempre he dicho la verdad, por tanto, tranquilo y con toda la confianza".

Un intento de regresar a la política

Las palabras del exdiputado han provocado la indignación de la actriz, que le ha reprochado tener tan "poca vergüenza" por "intentar volver a la política".

"Está clarísimo que esto es un intento de volver a la política cuando ha engañado a toda España, a muchísimas mujeres, y cuando dimitió por múltiples denuncias previas a la mía y cuando posteriormente a la mía ha habido otra denuncia", ha manifestado Mouliaá.

La intérprete ha hecho especial hincapié en la vertiente ideológica del asunto: "No se puede tener tan poca vergüenza de hacer política siendo un depredador sexual, especialmente política de izquierdas, especialmente política feminista, que yo apoyo y que lucha contra la hipocresía".

Mouliaá reivindica su denuncia

La actriz también ha querido aclarar los motivos por los que decidió apartarse del procedimiento judicial. Según ha explicado, tomó esta decisión "para demostrar que no quería dinero ni nada". Sin embargo, ha señalado que "se ha interpretado" como que ha "retirado la denuncia", algo que niega.

"La denuncia se ha concluido y se ha demostrado cierta, todavía (no se sabe si hay) delito o no, pero la denuncia se ha demostrado que es cierta porque hemos pasado una fase de instrucción donde se ha demostrado que no hubo ningún tipo de consentimiento aquella noche, ni implícito ni explícito", ha sostenido la intérprete.

Mouliaá ha reprochado asimismo a Errejón que, a su juicio, trate de presentar la denuncia como una maniobra para acabar con su trayectoria política. "Ahora tiene la poca vergüenza de intentar salir a la palestra para decir que todo esto era una estrategia para quitarle de la política", ha señalado.

"¿Cómo tienes tan poca vergüenza, tío? Vete a terapia, asume lo que has hecho y al menos pide perdón", ha añadido la actriz, que ha asegurado que "la gente de izquierdas está completamente en contra de la hipocresía".

"Mírate al espejo, no puedes ir de izquierdas y luego violar mujeres", ha concluido.