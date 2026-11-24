Jon Bienzobas, miembro de la banda terrorista ETA, condenado por el asesinato del expresidente del Tribunal Constitucional Francisco Tomás y Valiente, ha quedado en libertad tras cumplir su condena, según ha informado la asociación de familiares de presos Etxerat y ha confirmado el Gobierno vasco de Imanol Pradales. El bilbaíno se encontraba en régimen de tercer grado penitenciario desde el mes de abril y acumulaba penas que suman 266 años de prisión por varios atentados, de los que ha cumplido solamente 27 años.

Entre las penas impuestas figura una condena de 30 años de cárcel por el asesinato a tiros de Francisco Tomás y Valiente, cometido el 14 de febrero de 1996 en su despacho de la Universidad Autónoma de Madrid. Pero no solo eso: este asesino etarra también fue condenado a otros 30 años de prisión por el asesinato de Rafael San Sebastián Flechoso, cometido el 10 de junio de 1990 en Guecho, en Vizcaya, donde la víctima recibió varios disparos mientras desayunaba en una cafetería.

En junio del año 2007 la Audiencia Nacional lo condenó a 186 años de cárcel por once delitos de asesinato frustrado cometidos al colocar un coche bomba en Madrid en 1994 al paso de una furgoneta militar. El artefacto falló, pero explotó cuando lo manipulaban los Tedax, con un saldo de 19 heridos y numerosos daños materiales. La Audiencia Nacional lo volvió a condenar en julio de 2007 a otros 20 años de prisión como culpable de los delitos de depósito de armas y tenencia de explosivos.

Bienzobas fue detenido el 30 de noviembre de 1999 en Pau (Francia), junto con Francisco Segurola Mayoz y Mari Luz Perurena Pascual. Ingresó en la prisión de Fleury y fue juzgado posteriormente en Francia. Las autoridades del país vecino lo condenaron a 18 años de cárcel por el robo de dinamita cometido en Plévin, donde un comando de ETA sustrajo ocho toneladas de explosivo. El pasado mes de enero, Bienzobas se benefició de la doctrina de acumulación de penas, y poco después, en abril, le fue concedido el tercer grado penitenciario, que la Fiscalía, dependiente del Gobierno de Pedro Sánchez, decidió no recurrir.

El Ministerio Público justificó esta decisión teniendo en cuenta la "evolución del interno, los permisos de salida disfrutados y, especialmente, la cercanía del cumplimiento de la pena" de Bienzobas. La Fiscalía se excusó en que el recluso se había mostrado "colaborador y receptivo con el análisis de factores de índole personal, social y familiar relacionados de manera directa o indirecta con su actividad delictiva".

Larga lista de etarras en libertad gracias a Sánchez

Bienzobas se une a una larga lista de etarras asesinos que han salido de prisión antes de cumplir sus condenas. Todo ello con la complicidad del Gobierno de Pedro Sánchez, que cedió las competencias penitenciarias al País Vasco en el año 2021. Algo que derivó en las reducciones de penas a los etarras, que posteriormente fueron puestos en libertad.

Entre los etarras que han abandonado la prisión en los últimos años figuran Julen Atxurra, alias "Pototo", antiguo responsable del aparato logístico de ETA y condenado por el secuestro de José Antonio Ortega Lara, que quedó en libertad en abril de 2026; Asier Carrera, condenado por el asesinato del dirigente socialista Fernando Buesa y su escolta, que obtuvo la libertad condicional en noviembre de 2025; y José Javier Ayensa Laborda, condenado por los asesinatos del concejal de UPN Tomás Caballero y del subteniente Francisco Casanova, que obtuvo la libertad condicional en marzo de 2026.

Según datos de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) publicados en octubre de 2026, el gobierno del PNV y del PSOE en el País Vasco había concedido 124 progresiones a tercer grado a presos de ETA desde que asumió las competencias penitenciarias en 2021, de las cuales 25 fueron posteriormente revocadas por la Justicia.