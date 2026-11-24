El exportavoz parlamentario de Sumar, Íñigo Errejón, ha vuelto a los Juzgados de Plaza de Castilla, esta vez para declarar como testigo en la causa en la que el juez José María Escribano investiga el rescate de la aerolínea Air Europa por valor de 475 millones. "No sé muy bien qué hago aquí", ha explicado ante los medios de comunicación tras su comparecencia.

El magistrado ha llamado a declarar a un total de once testigos entre este lunes y este martes con el objetivo de conocer los controles que se impusieron sobre la aerolínea de los Hidalgo. Errejón se encontraba citado por una pregunta parlamentaria que había realizado en el Congreso como portavoz de Sumar en la que mencionaba a Air Europa. El juez entendía que Errejón podía haber realizado esta declaración debido a que hubiese conocido una supuesta irregularidad en el rescate otorgado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

"Ha sido una declaración como de un minuto y medio o dos minutos; en realidad no sé muy bien lo que hacía aquí", ha espetado Errejón a la salida de los Juzgados de Plaza de Castilla después de haber sido preguntado por el magistrado acerca de la cuestión que planteó en el Gobierno. "En esto ni pincho ni corto", ha aseverado explicando que su pregunta pivotaba "sobre el queroseno que quemaban los aviones, para que las aerolíneas se comprometieran con el cambio climático" y no sobre el rescate.

La ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, declaró este lunes por videoconferencia en calidad de testigo que no recibió ningún tipo de presiones para aprobar el rescate de Air Europa. Todo ello, en una comparecencia en la que no hubo preguntas sobre los contactos de los Hidalgo —entonces dueños de la aerolínea— con diferentes personalidades del Gobierno debido a que se trataba, según apuntaron fuentes jurídicas a este diario, de una sesión para conocer si hubo irregularidades en los expedientes. La versión de Aagesen fue ratificada por varios miembros de la SEPI; lo que a ojos de las acusaciones populares significaba una estrategia coordinada para defender los intereses del Gobierno.

Este martes también se encuentran declarando como testigos Pedro Saura, presidente de Correos y exsecretario de Estado de Transportes cuando José Luis Ábalos era ministro; el subsecretario para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Miguel Ángel González; el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Carlos San Basilio; el exdirectivo de SEPI José Ángel Partearroyo; y el director de la Oficina Económica y G20 de la Presidencia del Gobierno, Manuel de la Rocha, que cerrará la sesión.