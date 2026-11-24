De cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, una de las dudas que pueden surgir entre los españoles residentes en el extranjero llamados a las urnas es si pueden imprimir las papeletas electorales en casa y utilizarlas para votar. La respuesta es que sí y lo pueden hacer en este enlace.

La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) contempla expresamente la posibilidad de descargar e imprimir papeletas para los ciudadanos españoles residentes en el extranjero inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). Esta modalidad permite ejercer el derecho al voto sin depender exclusivamente de la recepción de las papeletas por correo postal. Sin embargo, esta autorización no se extiende de manera general a los electores residentes en España, que deben utilizar las papeletas oficiales correspondientes al proceso electoral.

Los españoles inscritos en el CERA pueden acceder a la página web oficial habilitada para las elecciones, descargar las papeletas correspondientes a su circunscripción e imprimir la opción elegida.

Este procedimiento está recogido en el artículo 75 de la LOREG y fue desarrollado tras la reforma de 2022, que modificó el sistema de voto de los españoles residentes permanentemente en el extranjero. La Junta Electoral Central establece que la descarga debe comprender el conjunto de papeletas de todas las candidaturas proclamadas en la circunscripción correspondiente, con el objetivo de garantizar el secreto del voto. No obstante, el elector puede imprimir únicamente aquella que desee utilizar.

La papeleta impresa podrá emplearse mediante los procedimientos habilitados para el voto CERA, tanto por correo como mediante depósito en urna en las oficinas consulares y centros autorizados.

¿Es válido imprimir una papeleta en casa si se vota en España?

La posibilidad de imprimir papeletas desde la página oficial está expresamente prevista para los electores inscritos en el CERA, no como un procedimiento general de votación para quienes residen en territorio nacional. Los ciudadanos que votan presencialmente en España pueden utilizar las papeletas oficiales disponibles en los colegios electorales o las que reciben a través de los envíos de propaganda electoral de las candidaturas. Por su parte, los electores que solicitan el voto por correo dentro de España deben seguir el procedimiento establecido por la Oficina del Censo Electoral y Correos.

El artículo 96 de la LOREG establece que son nulos los votos emitidos en papeletas diferentes del modelo oficial. Por ello, utilizar una papeleta elaborada o impresa por cuenta propia fuera del procedimiento autorizado puede comprometer la validez del sufragio.

¿Es nulo el voto si la papeleta del Senado no es de color sepia?

Otra de las principales dudas afecta al color de las papeletas electorales. En las elecciones generales españolas se utilizan dos colores diferentes: blanco para el Congreso de los Diputados y sepia para el Senado. Esta distinción está recogida en el Real Decreto 605/1999, que regula las características del material electoral. Sin embargo, existe una particularidad importante para los españoles residentes en el extranjero. La normativa admite expresamente las papeletas oficiales descargadas de internet e impresas en papel de tamaño DIN A4 o análogo, con una excepción de formato para determinadas papeletas del Senado que requieren tamaño DIN A3.

Por tanto, una papeleta oficial del Senado impresa en casa por un elector CERA no debe considerarse nula automáticamente por haberse utilizado papel blanco en lugar de papel sepia. Lo fundamental es que proceda de la página oficial, respete el modelo autorizado y permita identificar correctamente las candidaturas y las opciones seleccionadas.

Esta excepción no significa que los electores residentes en España puedan sustituir libremente las papeletas oficiales del Senado por fotocopias impresas en cualquier papel.

¿Qué requisitos deben cumplir las papeletas impresas por los electores CERA?

Para evitar problemas de validez, las papeletas descargadas deben proceder de la web oficial de las elecciones y corresponder a la circunscripción en la que está inscrito el votante.

La normativa admite su impresión en DIN A4 o un formato análogo, salvo cuando el modelo del Senado exija DIN A3 por el número de candidaturas. El contenido debe permanecer completo y legible, sin alterar los nombres ni los elementos que identifican las distintas opciones electorales.

En el caso del Congreso, el elector debe seleccionar la papeleta de la candidatura elegida sin introducir anotaciones o modificaciones que puedan provocar la nulidad del voto. Para el Senado, el votante debe marcar exclusivamente las casillas correspondientes a los candidatos que desee elegir, respetando el número máximo permitido en su circunscripción. Además, la papeleta debe introducirse en el sobre oficial de votación correspondiente, siguiendo las instrucciones facilitadas a los residentes en el extranjero.

¿Cuándo se considera nulo un voto en las elecciones generales?

El artículo 96 de la LOREG contempla distintos supuestos de nulidad. Entre ellos figuran la utilización de papeletas que no se ajusten al modelo oficial, la introducción de papeletas de candidaturas diferentes en un mismo sobre o la realización de determinadas alteraciones en su contenido.

En el caso del Senado, también son nulos los votos en los que se marque un número de candidatos superior al permitido. Por tanto, la principal recomendación para quienes voten desde España es utilizar siempre las papeletas oficiales disponibles en el colegio electoral o facilitadas mediante los procedimientos electorales autorizados.

Los residentes en el extranjero inscritos en el CERA, por el contrario, cuentan con una autorización específica para descargar e imprimir las papeletas oficiales, incluso cuando su impresión doméstica no reproduce exactamente el color del papel utilizado habitualmente en las mesas electorales.